Pljevaljski Sindikat prosvjete: Štrajk glađu ne samo zbog zarada već i nepoštovanja prosvetara

Saopštenje Opštinskog odbora Sindikata prosvjete Pljevalja

Uz zahvalnost javnom radio i televizijskom servisu Crne Gore što su nam obezbijedili prostor i način da se obratimo cijeloj crnogorskoj javnosti, želimo da kažemo sljedeće:

Kao odgovorni i savjesni ljudi i kao intelektualci svesrdno podržavamo borbu državnih organa i institucija i protiv falsifikovanih diploma i protiv zloupotrebe zagarantovanog prava na bolovanje. Nema potrebe da naglašavamo da smo kao struka sami najviše bili ponižavani godinama, a kulminacija poniženja bila je prošlogodišnja afera oko prepisivanja na eksternom maturskom ispitu, kada se nepobitna snaga cjelokupnog državnog aparata povukla pred populističkim pritiscima, a ljudi koji su časno radili svoj posao bili bukvalno zgaženi. Država treba i mora da radi svoj posao, štiteći Ustav, zakone, pravilnike i sva druga podzakonska akta, a prije svega afirmišući pozitivnu skalu društvenih vrijednosti.

S tim u vezi smatramo da nam je kao časnim pojedincima, u borbi za vlastita prava i za poštovanje Granskog kolektivnog ugovora, ostalo još jedino da stupimo u štrajk glađu. U atmosferi kolektivnog linča nad prosvjetarima, pitamo se čemu završavati fakultet i ulaziti u učionicu jer tako samo možemo dobiti plate niže i od srednjeg medicinskog kadra, pa i od tehničkog osoblja u najjačim državnim firmama. Da crnogorska javnost ne shvati krivo ovu tezu, mi smatramo da je svako zanimanje važno za društvo i da svako treba da bude ispoštovano, no, izgleda da je biti nastavnik nešto najmanje važno u našoj državi. Pitamo se da li je to iz razloga što veliku većinu prosvjetnih radnika čine žene ili je to zbog toga što jedino u naše škole svako, kome se prohtje, može da dođe i objašnjava ljudima koji su se za određenu oblast školovali, kako da rade svoj posao.

Ne stupamo mi u štrajk glađu, dragi naši zemljaci, samo iz finansijskih razloga, nego iz razloga evidentnog nepoštovanja ove profesije. Ne smatramo da će oblik štrajka kroz minimum procesa rada, kako je to dogovorila naša centrala, donijeti bilo kakve rezultate. Samo će još više uobličiti jako uvredljivo i do kraja netačno stanovište, koje promovišu određene javne ličnosti i organizacije, o nekakvim – citiramo – neradnicima koji su ćutali a sad se bune – kraj citata. Zarad dostojanstva profesije i zarad istine, ostalo nam je jedino da žrtvujemo u najmanju ruku i sopstveno zdravlje, nadajući se da će nas čuti svi oni koje smo mi uvijek i čuli i saslušali. Naš je posao i da čujemo i da saslušamo. Da čujemo i neizgovoreno. Da tražimo najbolje u mladim ljudima, da im pomognemo da u sebi najbolje pronađu. Posao svake odgovorne države je da sve ovo radimo s ljubavlju, entuzijazmom i motivacijom, a ne polomljene kičme i praznog pogleda.

I za kraj, da podsjetimo da štrajk glađu koriste obespravljeni onda kad iscrpe sve druge legalne i legitimne oblike borbe za svoja prava. U štrajk glađu se ne stupa zarad obijesti ili medijske pažnje. Pojedinac na kocku polaže ono najvrednije što ima onda kada je duboko uvjeren u ispravnost svojih zahtjeva. Mi jesmo.