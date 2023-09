Pljevaljski „vrući krompir” još nije u Vladi

Vlada će o inicijativi o promjeni datuma za obilježavanje Dana Opštine Pljevlja odlučivati kada dobije taj predlog kojeg je u četvrtak usvojila lokalna uprava i koji je izazvao oštre reakcije u javnosti.

“Vladi Crne Gore nije zvanično upućena predmetna inicijativa. Shodno procedurama, Vlada će se o istoj odrediti tek kada bude na dnevnom redu”, kazali su iz Vlade, odgovarajući na pitanje da li će dati saglasnost za promjenu Dana Opštine Pljevlja.

Odbornici Skupštine Opštine Pljevlja podržali su u četvrtak sa 19 glasova izmjene Statuta kojima se mijenja dan Opštine. On se do sada proslavljao 20. novembra, a izmjenama je predviđeno da od sada to bude 27. oktobar, kada se proslavlja i vjerski praznik Sveta Petka.

Izmjene su podržali odbornici Nove srpske demokratije, Demokratske narodne partije, Pokreta za Pljevlja, Ujedinjene Crne Gore, jedini odbornik SNP-a i tri odbornika Demokrata. Jedan odbornik Demokrata, Milojica Tešović, je bio uzdržan.

Protiv su bili odbornici Demokratske partije socijalista (DPS), Bošnjačke stranke (BS) i odbornik GP URA, dok su odbornici Pokreta Evropa sad prije glasanja napustili salu. Prethodno su tražili da se odluka odloži i raspiše referendum na kojem bi se građani izjasnili.

U Pljevljima su na vlasti DF, PES, Demokrate, SNP i GP URA.

Opozicija je pozvala Vlada da ne verifikuje ovakvu odluku.

Premijer Dritan Abazović poručio je da bi najbolje bilo da se zadržavaju datumi koji su generalnog karaktera, a ne da se vežu za vjerske događaje.

“Vlada stoji na pozicijama građanske Crne Gore. Postoji veliki respekt prema svim datumima koji se mogu vezati za neku vjersku zajednicu, ali je cilj da gradimo građansko društvo”, rekao je Abazović novinarima.

Iz Centra za građansko obrazovanje (CGO) kazali su da očekuju da odluka nove pljevaljske vlasti neće dobiti verifikaciju od Vlade, jer bi to, kako su rekli, bio opasan presedan koji bi dalje podstakao istorijski revizionizam, radikalizam i ekstremizam u crnogorskom društvu.

Glas za uvođenje vjerskog praznika kao dana te opštine nije ništa drugo nego glas za rušenje građanskog principa i svjesno ugrožavanje multikulturalnog karaktera i vjerskog sklada u tom gradu”, napisali su iz CGO na društvenoj mreži X.

Smatraju da je to i glas otklona prema herojima antifašističke borbe, koja je sastavni dio građanskog bića Crne Gore.

Obrazlažući svoj predlog da se 27. oktobar kada slavi kao Dan opštine Pljevlja predsjednik Opštine Dario Vraneš (DF) je kazao da se radi o najznačajnijem, istorijski najutemeljenijem i najslavnijem danu za sve građane Pljevalja bez obzira na vjersku, nacionalnu i političku ili drugu pripadnost.

“Na taj dan Pljevlja su dva puta oslobođena od okupatora, 1912. od viševjekovnog turskog ropstva, a 1918. od austrougarskog okupatora”, rekao je Vraneš.

Iz Kluba odbornika opozicionog DPS-a i Bošnjačke stranke (BS) u lokalnom parlamentu juče su poručili da odluka o promjeni Dana opštine Pljevlja nije u skladu sa Ustavom i ne bi smjela ući u pravni sistem države.

Pozvali su Ustavni sud da se izjasni po tom pitanju iz, kako su naveli, razloga otvorene diskriminacije koja je zabranjena Ustavom, a koja može biti osnov za kršenje i člana 7 Ustava koji kaže da je zabranjeno izazivanje mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu.

Socijaldemokrate (SD) su ocijenile da takva odluka najbolje odslikava civilizacijski sunovrat Pljevalja, ali i čitave Crne Gore.

“Ne čude podignute ruke odbornika bivšeg Demokratskog fronta, a ni obično uzdržanih Demokrata čija je očigledno misija bila da Pljevlja ‘časno’ oslobode od antifašizma i onoga što jesu antifašističke vrijednosti”, kazali su iz SD-a.

Iz Bošnjačkog vijeća su poručili da je nametanje vjerskog praznika za Dan opštine u Pljevljima direktan atak na temelje Crne Gore kao građanske, multietničke i multikulturalne države

