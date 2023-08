PLjEVALjSKO SELO MATARUGE-Do molike stare šest i po vjekova nemoguće prići

Do stabla molike u pjevaljskom selu Mataruge, u čijem hladu je moglo da odmara i do 1.000 ljudi gotovo je nemoguće doći, uslijed šiblja i rastinja koji nijesu raskrčeni. To su Portalu RTCG saopštili građani koji su se uputili do šest vjekova starog stabla.

Munika okružena šibljem (Foto: Privatna arhiva )

„Nema tu hlada ni za jednu osobu. Jer se ne moze pristupiti. Tu su i stećci. Za grad koji teži da napravi turističku ponudu, neprihvatljivo je zanemarivanje ovakvog potencijala“, kazala je čitateljka našeg portala.

Ona je ukazala na potrebu da stručnjaci dođu i obiću stablo.

„Ima suvih grana. Preživjela je molika 650 godina. Treba joj pomoći da doživi još koju stotinu“, kazala je ona.

Čuvena molika iz Mataruga visoka je 14 metara, ima prsni prečnik 132 santimetra, a posebnom je, osim godina i usamljenosti, čini neobična krošnja.

Prilaz gotovo nemoguć (Foto: Privatna arhiva )

Prečnik krošnje je 19 metara a površina zemljišta u njenoj sjenci je 283 metra kvadratna

Izvor-rtcg