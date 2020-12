Pljevaljsko tužilaštvo traži ukidanje poslaničkog imuniteta Zdenki Popović

ZDENKA POPOVIĆ ZA „DAN“: TRAŽIĆU DA MI UKNU IMUNITET

Poslanica Demokratske Crne Gore Zdenka Popović najavila je da će zamoliti kolege parlamentarce da joj se skine poslanički imunitet po zahtjevu pljevaljskog tužilaštva da bi se protiv nje vodio postupak zbog navodnog kršenja mjera NKT-a, kada je u aprilu nosila pomoć starici od 90 godina kod Žabljaka.

Popović je za Dan objasnila da je ODT iz Pljevalja zatražilo od parlamenta ukidanje poslaničkog imuniteta kako bi se vodio krivični postupak protiv nje.

“Do tog dana, niko je nije posjetio niti pozvao telefonom da je pita treba li joj nešto, ima li hrane, drva, ljekova. Sve mjere NKT-a sam ispoštovala, policija nas je zaustavila na Bogetićima, provjerila dozvolu za međugradsko kretanje, dvoje nas je bilo u kolima, nosili smo maske i rukavice i pustili su nas bez problema. Na Žabljaku je, takođe, bila detaljna kontrola od policijske patrole, čak smo i rekli da nosimo pomoć za nekoliko ugroženih porodica. Provjerili sve i poželjeli srećan put. Prilikom podjele pomoći držali smo distancu, pakete pomoći ostavljali na pragovima kuća ili na kapiji”, izjavila je Popovićeva.

Ona je navela da tek kada su pošli na Njegovuđu, koja je od Žabljaka udaljena 15-ak kilometara, došli su do kuće ugrožene bakice.

“Putevi su bili neprohodni zbog snijega i tada nas je ona ista patrola policije pozvala i privela. Tačno je da sam prekršila jednu mjeru NKT-a, nisam dobila dozvolu od Milutina Simovića da mogu nekom da pomognem. Po njemu, nisam bila obučena da odnesem pomoć. Pošto je ovaj zahtjev stigao Administrativnom odboru, zamoliću kolege da mi se ukine imunitet radi vođenja krivičnog postupka. Želim da zakon važi za sve jednako i ne želim da budem alibi bilo kome protiv koga bi se eventualno vodio neki teži krivični postupak. Borili smo se svih ovih godina da svi, bez izuzetka, odgovaraju pred institucijama sistema za svako kršenje zakona, zato ne želim da se krijem iza imuniteta. Nikad se nisam ni krila, ni zbog predaka, a ni potomaka. He zanima me ni selektivno postupanje Milutina Simovića, jer bi i to bilo skrivanje”, kazala je Popovićeva.

Striktno poštovati Ustav i zakon

Zdenka Popović kaže da je zahtjev ODT Pljevlja poslat Skupštini pokušaj DPS kadrova i njihovih pulena iz zarobljenih institucija sistema da sačuvaju sebe kroz skrivanje iza imuniteta.

“Računajući da će moj zahtjev ostati u nekoj fioci, kako su inače oni radili ovih 30 godina. Nijesu računali da će Administrativni odbor, moje kolege poslanici i na kraju ja tražiti striktno poštovanje zakona i Ustava Crne Gore”, rekla je Popovićeva.