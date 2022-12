Pljevlja će imati semafore na dvije raskrsnice

Osamdesetih godina prošlog vijeka semafori, koji više nisu u funkciji, bili su postavljeni na više od deset raskrsnica, ali novim rješenjem predviđeno je da se red u saobraćaju unaprijedi izgradnjom kružnih tokova.

Zasigurno Pljevlja su među rijetkim opštinskim centrima u Crnoj Gori gdje nijesu u funkciji semafori ili gdje ne postoji nijedan kružni tok na nekoj od raskrsnica. Sposobnost i znanje, ali i puka sreća čuva vozače motornih vozila i pješake od nezgoda. Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, po narudžbi Opštine Pljevlja, uradio je studiju tehničkog regulisanja saobraćaja, ali u Pljevljima još niko ne zna kada će se to i primijeniti. U lokalnoj upravi tvrde da će se sve bliže znati kada se usvoji budžetski plan za narednu godinu.

Prema pomenutoj studiji, semafori će biti postavljeni na dvjema raskrsnicama, a osamdesetih godina prošlog vijeka semafori, koji više nisu u funkciji, bili su postavljeni na više od deset raskrsnica, ali novim rješenjem predviđeno je da se red u saobraćaju unaprijedi izgradnjom kružnih tokova.

Analizom razlike u vrijednostima saobraćajnog opterećenja u periodu od 2008. do 2022. godine, utvrđeno je da je došlo do porasta saobraćaja na četiri analizirane raskrsnice u rasponu od 10 do 30 odsto, dok je na tri došlo do pada od oko pet odsto… Nakon analiza karakteristika saobraćajnog toka, kapacitivnih sposobnosti ulične mreže, geometrije raskrsnica, kao i broja i rasporeda saobraćajnih nezgoda na uličnoj mreži Pljevalja, identifikovane su kritične tačke. Rješenja su data u dogovoru sa investitorom uz uvažavanje postojećih planskih i projektnih elemenata koji su rađeni, kao i sa postojećom namjenom površina, kako bi se u kratkom roku moglo pristupiti njihovom sprovođenju – navedeno je, između ostalog, u studiji i predloženo da se semafori ponovo postave na raskrsnici ulice Nikole Pašića i Volođine – kod zgrade Crvenog krsta, i u naselju Jalija na raskrsnici ulice Kralja Petra i Ivana Milutinovića, s tim što je predloženo da prva raskrsnica bude prioritetna prilikom postavljanja svejtlosne signalizacije.

Svjetlosna signalizacija obećavana 15 godina

Semafori su u Pljevljima prvi put postavljeni 1982. godine u okviru akcije uljepšavanja grada, pred dolazak tadašnjeg italijanskog predsjednika Sandra Pertinija, koji je posjetio Pljevlja 21. septembra 1983. godine kada je otkrio spomenik italijanskoj partizanskoj jedinici Garibaldi.

Godinu kasnije, nebrigom tadašnje lokalne vlasti, semafori su prestali sa radom, a poslednji ostaci sa ulica uklonjeni su prije nekoliko godina. Inače, poslednjih 15 godina predstavnici lokalne vlasti, bez obzira iz koje su partije, obećavaju postavljanje semafora u Pljevljima. Da li će se to desiti sa promjenom vlasti, ostaje da vidimo.

Kao prioritetan predložena je izgradnja kružnog toka na raskrsnici ulica Treće proleterske-sandžačke brigade, Velimira Jakića, Prijepoljske i Miloša Tošića, kod autobuske stanice. U prioritetne je predložena i izgradnja kružnog toka na trgu Patrijarha Varnave, te na raskrsnici ulica Velimira Jakića, 20. novembra i magistralni put M6. Kao prioritet dva, predložena je izgradnja kružnog toka na raskrsnici magistralni put M6 i ulice Aleksandra Vukovića – Vuka, na Radosavcu, i izgradnja kružnog toka na raskrsnici ulica Đurđevdanske, Save Kovačevića, Božidara Žugića i Deveta u naselju Guke.

Studijom tehničkog regulisanja utvrđeno je da pješačka infrastruktura van centralne zone u Pljevljima nije razvijena.

– Veoma nepovoljna okolnost Pljevalja je to što u nekim ulicama u višim djelovima grada ne postoje pješačke staze (trotoari). Posebno nepovoljna okolnost za kretanje pješaka u centralnim djelovima grada je i to što se u mnogim ulicama pješačke staze koriste za parkiranje vozila, što primorava pješake da koriste kolovozne površine za svoje kretanje – navodi se u studiji i pojašnjava da u nekim djelovima grada trotoari nisu uređeni u skladu sa standardima i ne omogućavaju nesmetan dvosmjeran pješački saobraćaj.

Izvor-dan.me