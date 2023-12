Pljevlja dobila tri bebe iz epruvete

Jedan postupak vantjelesne oplodnje urađen je u Podgorici, dva u Pragu, a Opština je sufinansirala troškove.

Odluka o sufinansiranju troškova medicinski potpomognute oplodnje, koju je Opština Pljevlja uvela kao jednu od mjera u cilju povećanja nataliteta, dala je i prve rezultate – rođene su tri bebe.

To je “Vijestima” potvrdila rukovoditeljka Službe za kulturu, socijalna i druga pitanja Opštine Pljevlja Danijela Anđelić, pojasnivši da su tri bebe rođene iz pet posupaka medicinske potpomognute oplodnje, da je u jednom slučaju postupak u toku i da se očekuju rezutati, a da jedan nije uspio.

Od tri rođene bebe, jedan postupak vantjelesne oplodnje urađen je u Podgorici, a dva u Pragu, navela je ona.

“Ova mjera već daje rezultate i već imamo tri rođene bebe. Mi se radujemo svakoj novorođenoj bebi u opštini Pljevlja”, istakla je Anđelić.

Ona je kazala da se prve godine, kada je uvedena ova mjera, Opštini obratilo pet mladih supružnika za finansiranje medicinki potpomognute oplodnje, a da se na posljednji poziv niko nije prijavio.

“Vjerovatno je razlog što mnogi odmah žele da ovaj postupak odrade negdje u inostranstvu. Našim pravilnicima je propisano da sredstva za sufinansiranje troškova za postupak MPO korisnici mogu dobiti samo nakon svih iskorišćenih pokušaja MPO na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.To smo uradili kako bi povratili i jačali povjerenje u naš zdravstveni sistem”, rekla je Anđelić

Najavila je da će se uskoro pred odbornicima naći Odluka o sufinansiranju troškova medicinski potpomognute oplodnje jer ova oblast do sada nije bila uređena.

Za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje Opština Pljevlja naredne godine opredijeliće 30.000 eura.

Pravo za učestvovanje u javnom pozivu imaju korisnici partneri od kojih makar jedan ima prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja najmanje dvije godine od datuma podnošenja zahtjeva. Pravo na sufinansiranje troškova imaju i žene koje ne žive u bračnoj odnosno vanbračnoj zajednici, a koje imaju prebivalište na teritoriji opštine najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva.

Pravo na sufinansiranje troškova mogu ostvariti jednom u toku godine, i to za liječenje neplodnosti postupcima MPO obavljenim u Crnoj Gori ili u inostranstvu, koji su prethodno u potpunosti iskoristili pravo na obavezno finansiranje postupka MPO u skladu sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Korisnicima koji sredstva za postupak MPO više ne mogu ostvariti na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, a žele da se ostavare kao roditelji, do sada je priznavano do 80 odsto troškova, a najviše do 2.000 eura po priloženim računima, ukoliko su postupak radili u Crnoj Gori, a u inostranstvu do 60 odsto troškova, a najviše do 4.000 eura.

Novom odlukom propisano je da će Opština sufinansirati 70 odsto troškova postupka MPO, bez obzira na iznos, po predračunu odnosno računu koji izdaje ovlašćena zdravstvena ustanova u kojoj je postupak rađen, ili treba da se radi.

“Osvrćući se na poražavajuću demografsku statistiku, Opština Pljevlja u cilju podsticanja rađanja djece obezbjeđuje sredstva kroz stvaranje pozitivne populacione klime. Sufinansiranje troškova postupka MPO je jedna od mjera povećanja nataliteta u opštini Pljevlja kao i mjera očuvanja reproduktivnog zdravlja. Ovom odlukom želimo da pomognemo građanima koji žive na teritoriji opštine Pljevlja, koji sredstva za postupak MPO više ne mogu ostvariti na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore”, navodi se u obrazloženju Odluke.

Do polovine decembra, u opštini Pljevlja popisano je svega 22.800 stanovnika, saopšteno je na posljednjoj sjednici Odbora za praćenje popisa stanovništva u Crnoj Gori. Popis stanovništva u Crnoj Gori produžen je do 28. decembra, ali je, s obzirom na to da je većina stanovništva popisana, već izvjesno da će u industrijskom centru Crne Gore broj stanovnika biti manji od 25 hiljada, odnosno šest do sedam hiljada manje nego na pospisu 2011. Prema rezultatima tog popisa, u Pljevljima je živjelo 30.786 stanovnika.

Ovogodišnji popis će pokazati i da se broj stanovnika u Pljevljima u odnosu na popis održan 2003. smanjio za najmanje 12 hiljada. Te godine u Pljevjima je popisano nešto manje od 37 hiljada stanovnika.

Za pet decenija, broj stanovnika u opštini Pljevlja je prepolovljen. Rekordan broj stanovnika Pljevlja su imala 1971. godine – 46.856.

U cilju povećanja nataliteta Opština je, osim sufinansiranja troškova medicinski potpomognute oplodnje, uvela isplatu dječjeg dodatka za svu djecu do 18 godina, za šta će naredne godine izdvojiti više od 1,2 miliona eura.

Od prošle godine Opština Pljevlja subvencionira kamatu na stambene kredite mladim bračnim parovima koji nemaju riješeno stambeno pitanje, a povećane su i naknade koje se isplaćuju novorođenčadima.

