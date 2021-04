Pljevlja izašla iz crvene zone, dozvoljeno pohađanje nastave u školama i rad vrtića

Ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović saopštila je da je 201.200 Sinofarm vakcina krenulo prema Crnoj Gori, te da će 1. maja stići na naš aerodrom. Ona je saopštila da policijski čas između subote i nedjelje neće važiti, ali će nastaviti da važi svih narednih dana. Zabrana međugradskog saobraćaja ostaje na snazi.

Borovinić Bojović je saopštila da 23 od 24 opština imaju ispod 800 aktivnih slučajeva na 100.000 stanovnika.

„U Pljevljima i Šavniku je dozvoljeno pohađanje nastave u školama, rad vrtića. Rad igraonica je dozvoljen od sedam do 20 sati, trgovine od sedam do 22 sata, a kladionice od sedam do 20 sati. Ugostiteljski objekti od sedam do 23 sata u punom kapacitetu sa živom muzikom od 18 do 21 čas“, rekla je Borovinić-Bojović.