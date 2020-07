Pljevlja: Mjere imale efekte, pad broja zaraženih

Mjere Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) za sjeverni region daju rezultate, pa posljednjih dana u Pljevljima očigledno imamo trend pada broja novozaraženih virusom korona, ocijenio je predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović.

U Jutarnjem programu Televizije Crne Gore (TVCG) Golubović je saopštio da u tom gradu sada ima 76 oboljelih od Kovida.

“Testirano je do sada oko 800 naših sugrađana, a rezultate čekamo za još 47, nadam se, negativnih. U samoizolaciji je 340 ljudi, devet naših sugrađana je u bolnici u Nikšiću, 12 u Brezoviku i u našoj Opštoj bolnici u Pljevljima je jedan pacijent”, kazao je Golubović, navodeći da su, nažalost, izgubilo troje sugrađana.

Mjere NKT-a su, kako ocjenjuje, dale efekat.

“Posljednjih dana imamo očigledno trend smanjenja broja zarađenih. U jednom danu smo imali 18 novozaraženih, znate šta to znači za Pljevlja, čija je bolnica za lakše oboljele, kakav je to dudar. To nijesmo mogli izdržati, zato imamo razumijevanje u odnosu na ono što su mjere NKT-a. Mjere se poštuju, građani nose maske, drži se distanca”, ističe Golubović.

On kaže i da se svi moramo prilagođavati situaciji i onome što struka kaže.

“Tražili smo da rade bašte uz poštovanje mjera, siguran sam da će se NKT profesionalno odnijeti prema našim sugestijama i da će donijeti prave mjere”, rekao je prvi čovjek Opštine Pljevlja.

Izvor: fosmedia.me