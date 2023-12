Pljevlja ostala bez 6.000 ljudi za 12 godina

Podaci sa popisa koji je u toku ukazuju na to da će grad pasti na manje od 25.000 stanovnika. Za pet decenija broj stanovnika gotovo da je prepolovljen, rekordnih 46.856 Pljevlja su imala 1971.

Do 16. decembra u opštini Pljevlja popisano je svega 22.800 stanovnika, saopšteno je na poslednjoj sjednici Odbora za praćenje popisa stanovništva u Crnoj Gori.

Popis je produžen do 28. decembra, ali već sad je izvjesno, s obzirom na to da je, kako kažu upućeni, većina stanovništva popisana, da će u industrijskom centru Crne Gore broj stanovnika biti manji od 25 hiljada. Odnosno, šest do sedam hiljada manje nego na pospisu održanom 2011. godine. Prema tom popisu, u Pljevljima je živjelo 30.786 stanovnika.

Ovogodišnji popis će izvjesno pokazati i da se broj stanovnika u Pljevljima, u odnosu na popis održan 2003. godine, smanjio za najmanje 12 hiljada. Te godine u Pljevljima je popisano nešto manje od 37.000 stanovnika.

Za pet decenija broj stanovnika u opštini Pljevlja je gotovo prepolovljen. Rekordan broj stanovnika Pljevlja su imala 1971. godine – 46.856.

Godinama više ljudi umire nego što se rađa, a po negativnom prirodnom priraštaju Pljevlja su daleko ispred ostalih opština u Crnoj Gori. Ako se izuzme prethodna godina, broj novorođenčadi u Pljevljima iz godine u godinu drastično se smanjuje. Broj rođene djece u porodilištu u posljednjih petnaestak godina je prepolovljen.

O tome, ali i iseljavanju iz Pljevalja, “Vijesti” su pisale više puta…

30.786 stanovnika živjelo je u Pljevljima 2011. godine

U cilju povećanja nataliteta Opština je prvi put prošle godine izdvojila 20.000 eura za sufinansiranje medicinski potpomognute oplodnje.

Od lani, Opština Pljevlja subvencionira i kamatu na stambene kredite mladim bračnim parovima koji nemaju riješeno stambeno pitanje, što je još jedna od mjera koje lokalna uprava preduzima u cilju zaustavljanja strmoglavog pada nataliteta i zaustavljanja odseljavanja mladih.

Od novembra, lokalna uprava počela je i sa isplatom dječijeg dodatka svoj djeci u Pljevljima u iznosu od 30 eura, a po 50 eura djeci čiji su roditelji korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, dodatka za njegu i pomoć i lične invalidnine.

