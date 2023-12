Pljevlja: Putevi (ne) moraju da plaćaju PDV

Inspekcija utvrdila da je pljevaljsko opštinsko preduzeće u obavezi da plati oko 300.000 eura, oni tvrde da nisu i navode četiri mišljenja Ministarstva finansija jer rade posao od javnog interesa.

Preduzeće Lokalni putevi u Pljevljima zatražilo je od Uprave prihoda i carina da obustavi postupak utvrđivanja obračuna poreza na dodatu vrijednost, dok se dobije novo mišljenje Ministarstva finansija o tome da li je to preduzeće obveznik plaćanja poreza na usluge, koje ispostavlja Opštini.

Lokalna uprava je osnivač preduzeća, čija je osnovna djelatnost izgradnja i održavanje lokalnih puteva na seoskom području.

U postupku inspekcijskog nadzora, inspektori su utvrdili da su Lokalni putevi u obavezi da plate oko 300.000 eura poreza na dodatu vrijednost za decembar 2020, cijelu 2021. i 2022. godinu, zaključno sa septembrom ove godine.

Preduzeću nijesu obračunavali PDV za isporučene usluge održavanja lokalnih puteva u opštini Pljevlja, zato što smatraju da nijesu obveznici poreza na dodatu vrijednost za navedene usluge.

Lokalni putevi do februara 2015. poslovalo je kao javno preduzeće i do tada nije bilo u obavezi da obračunava PDV na fakturama koje ispostavlja lokalnoj upravi, s obzirom na to da je održavanje puteva usluga od javnog interesa, a smatrali su i da se i nakon tog perioda, od kojeg postoji kao Društvo sa ograničenom odgovornošću, u zakonu ništa nije promijenilo.

Kao argument navode i četiri mišljenja Ministarstva finansija, među kojima je i mišljenje iz februara 2022. tadašnjeg ministra finansija a sadašnjeg premijera Milojka Spajića. U mišljenju Spajić je naveo da Lokalni putevi nisu u obavezi da plaćaju PDV, “imajući u vidu da je održavanje i zaštita puteva zakonski ustanovljena obaveza, te da se sredstva za te namjene obezbjeđuju u budžetu jedinice lokalne samouprave, i da ta sredstva imaju karakter subvencije”

I prethodni ministri smatrali su da Loklani putevi ne treba da obračunavaju PDV, što se vidi iz njihovog mišljenja od 24. 4. 2013. koje je dato na zahtjev Opštine Pljevlja i DOO Lokalni putevi, i mišljenja od 28. 11. 2019, datog na zahtjev Opštine Bijelo Polje.

Jedino je ministar finansija Aleksandar Damjanović u svom mišljenju dostavljenom u maju 2022, tri mjeseca nakon Spajićevog mišljenja, smatrao da je preduzeće Lokalni putevi obavezno da obračunava PDV na izvršene usluge od javnog interesa.

“Sredstva koja su obezbijeđenja u budžetu jedinice lokalne samouprave, transferisana privrednom društvu čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave a namijenjena za finansiranje komunalnih djelatnosti, zajedničke komunalne potrošnje od kojih se vrši nabavka proizvoda i usluga, odnosno pružaju usluge jedinice lokalne samouprave podliježu obavezi plaćanja PDV-a”, navodi se u odgovoru Damjanovića.

U Lokalnim putevima smatraju da je to mišljenje nezakonito, jer se ne zasniva na Zakonu i što je društvo promijenilo organizacioni oblik.

Poreski inspektori prije dvije godine provjeravali su poslovne knjige Lokalnih puteva za posljednjih šest godina.

Preduzeće je, smatrali su tada u Upravi prihoda i carina, nakon što se preregistrovalo u Društvo sa ograničenom odgovornošću, bilo u obavezi da na fakturama obračunava porez na dodatu vrijednost po stopi od 21 odsto.

Umjesto toga, oni su obračunavali nultu stopu PDV-a, kako su to radili i prethodnih godina.

U lokalnim putevima su kazali da nemaju ništa protiv da obračunavaju i plaćaju PDV, ali smatraju da se to mora urediti Zakonom o PDV-u.

“Od dana primjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost, odnosno od 1. 4. 2003, Lokalni putevi su pripadali grupi pravnih subjekata koji nisu smatrani poreskim obveznicima shodno čl. 13 stav 6 Zakona o PDV-u… Lokalni putevi su privredno društvo koje je osnovala Opština Pljevlja za vršenje javne funkcije izgradnja i održavanje lokalne putne mreže i tu funkciju niko u Opštini Pljevlja ne može da obavlja zato što se isključivo finansira iz lokalnih javnih prihoda, koji su prihodi budžeta opštine. Znači, Lokalni putevi nemaju nijedan prihod koji samostalno ostvaruju već se 100 odsto njegova djelatnost finansira iz budžeta Opštine”, tvrde u Lokalnim putevima.

Ističu i da je ovo prvi inspekcijski nadzor, iako su rađeni skoro svake godine, kojim je opsoren dosadašnji tretman Lokalnih puteva.

U tom preduzeću smatraju da se ne može retroaktivno, na osnovu mišljenja, obavezati Lokalni putevi da plate PDV koji nije ni fakturisao ni naplatio.

“Posebno se za neplaćanje PDV-a ne može optužiti odgovorno lice subjekta nadzora, koje je postupalo po zakonu, a kao potvrdu pravilnog postupanja imalo mišljenje Ministarstva finansija i poreskog organa kroz sve zapisnike o izvršenom inspekcijskom nadzoru. Stoga smatramo da u lancu eventualne odgovornosti izvršni direktor ne može biti odgovoran jer bi on tek učinio krivično djelo da je oštetio budžet Opštine Pljevlja postupajući suprotvno zakonu i datom mišljenju Ministarstva finansija”, smatraju u lokalnim putevima.

Podsjećaju i da je protiv izvršnog direktora istim povodom 2022. Područna jedinica Uprave prihoda i carina u Pljevljima podnijela prekšajnu i krivičnu prijavu Osnovnom tužilaštvu, ali da su obje prijave odbijene kao neosnovane.

“Takođe, izvještaji Državne revizorske institucije, kao i izvještaji nezavisnih revizora, koji su kontrolisali zakonitost rada u Opštini Pljevlja ne sadrži primjedbe vezane za plaćanje po osnovu izvještaja o radu ovog preduzeća”, tvrde u Lokalnim putevima.

