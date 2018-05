„Pljevlja svima, dr Adnan Hadžiosmanović“: Učinićemo da sport bude dostupan svakom djetetu

Saopštenje za sport Goran Knežević

Učinićemo da sport više ne bude privilegija djece čiji su roditelji dobrog imovinskog stanja,već da sport bude dostupan djeci iz svih socijalnih slojeva našeg društva. Oslobodićemo svu djecu članarina i svih troškova koji se stavljaju njihovim roditeljima na teret. Djeca će imati potpunu slobodu da biraju sport kojim žele da se bave a ne da se bave sportom u kojem se plaća najmanja članarina i da preskaču po nekoliko mjeseci za bavljenje sportom kada njihovi roditelji nisu u mogućnosti da plate članarinu, učešće na nekom takmičenju ili putni trošak za takva putovanja. Sklonićemo djecu sa ulica i dati im podršku za bavljenje zdravim stilovima života. Preko dvadeset godina ni jedan klub u našem gradu nije iz svoje škole iznjedrio sportistu za kojeg bi se sa pravom moglo reći da bi predstavljao pravog sportskog ambasadora našeg grada kao što su to bila braća Peruničić u rukometu,Damir Čakar u fudbalu i slično. Da li se pitate zašto je to tako? Zato dragi građani što je u njihovo vrijeme sport bio dostupan svakom djetetu u našem gradu i našoj državi. Zato što bavljenje sportom nije podrazumijevalo plaćanje treniranja i takmičenja kao što je to danas slučaj. Danas imamo u našem gradu slučaj da novi sportski klubovi samo niču, a broj djece koji se bavi sportom je u konstantnom opadanju. Djeca socijalno ugroženog dijela stanovništva našeg grada prepuštena su ulici . Ta djeca nisu imala priliku da se bave sportom, a o tom problemu ova lokalna samouprava nije željela da se bavi. Mi ćemo kao odgovorna partija kada budemo dio vlasti u našem gradu posebno posvetiti pažnju rješavanju ovog pitanja koji ćemo riješiti tako što ćemo povećati dodatna sredstva iz budžeta Opštine koja se daju sportskim klubovima na javnim konkursima, ali isto tako svim klubovima koji budu učestvovali na našim konkursima za sufinansiranje sportskih klubova iz budžeta opštine Pljevlja biće uslov da djeci ne smiju naplaćivati članarine ni bilo kakve dodatne troškove. Novac koji mi budemo iz budžeta opredjeljivali sportskim klubovima biće namjenski dodjeljivana za obezbjeđivanje uslova za treniranje i takmičenje ,za pokrivanje svih troškova koji djeca imaju u njihovim klubovima. Takođe uvešćemo i kaznene mjere za svaki klub koji dobije novac iz Opštinskog budžeta a ne troši ga namjenski kako smo to predvidjeli. Svake godine opština Pljevlja iz budžeta opredijeli sredstva od blizu 300 000 eura za sufinansiranje sportskih klubova, a korist od tog novca vide samo vlasnici klubova, jer koja je svrha davati taj novac ako vaše dijete i dalje mora da plaća da bi se bavilo sportom. Svaki klub koji bude funkcionisao na taj način više neće imati našu podršku i novac iz budžeta neće im biti opredjeljivan, umjesto takvim klubovima mi ćemo povećati iznos drugom klubu koji će raditi u javnom interesu koji opština Pljevlja prepoznaje u sportu. Organizovaćemo nove sportske manifestacije koje će biti prepoznatljive u regionu kao što je to već turnir „Baci drogu u koš“. Takođe ulagaćemo i u sportsku infrastrukturu ,gradićemo nove sportske terene i objekte i ulagati sredstva u rekonstrukciju postojećih. Učinićemo da gradski stadion bude dostupan građanima kao što je to nekada bilo i omogućiti da njegove kapije budu otvorene za sve koji žele da se bave sportom. Jer taj stadion se i gradio od novca građana Pljevalja a takođe je i u skorije vrijeme urađena i atletska staza i rekonstrukcija terena za košarku ,odbojku,rukomet, a sve od novca građana Pljevalja. Danas morate i da platite ako želite da trčite na atletskoj stazi,što je prvi takav primjer sigurno u Crnoj Gori ako ne i u regionu. Mi ćemo učiniti sve da sport i sportski tereni budu dostupni svakom građaninu a naročito djeci koja će biti posebno motivisana da se bave zdravim stilovima života. Ako razmišljate kao odgovorni roditelji o svojoj djeci i ako želite da se vaše dijete bavi zdravim stilovima života, a da mu ni jedna prepreka ne stoji na tom putu mi ćemo vam pomoći u tome. Zato na predstojećim lokalnim izborima u našem gradu zaokružite broj „5“ i listu „Pljevlja svima,dr Adnan Hadžiosmanović“.