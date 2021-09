Pljevlja u vrhu po broju inficiranih, pacijenti se žale na propuste u Domu zdravlja

Nakon skoro četvoromjesečnog mirovanja korona virusa u CG, od sredine aprila do sredine avgusta, pri čemu je tokom ljetnjim mjeseci broj inficiranih dnevno iznosio oko 20 ljudi, u Pljevljima smo imali od početka septembra do današnjeg dana 1112 inficiranih koronom,što je najviše inficiranih s obzirom na broj stanovnika. Samo od 14. Do 28. Septembra imamo 636 novooboljelih, pri čemu je od 108 preminulih na državnom nivou dvoje Pljevljaka. Tako veliki broj oboljelih I onih koji idu ne preglede uslovio je I problem u radu pljevaljskog zdravstvenog sistema na koji se pacijenti žale, iako se većina inficiranih liječi od kuće. Pljevaljske novine od Doma zdravlja nisu dobile odgovore zašto ni nakon 18 mjeseci od pojave epidemije korona virusom postoji problem u prijemu I pregledu inficiranih pacijenata.

Po riječima sugrađana, koji su se obratili Pljevaljskim novinama, imaju dosta problema zbog loše organizacije rada sa kovid pacijentima, što za posledicu ima gubitak uputa za nalaze I snimanje pluća, kao I gubitak snimaka pluća. Sugrađani se žale I da ne znaju kako će biti prozvani na pregled jer neke medicinske setre prozivaju na osnovu redosleda kada su predate zdravstvene knjižice, druge na osnovu spiska kada su se pacijenti u njega upisali a treće po osnovu podijeljenog broja. Posebno se u teškom položaju zbog toga nalaze građani sa seoskog područja, udaljenog Bobova, koji moraju da održavaju domaćinstvo a dolaze na pregled I ne završavaju ga jer su im zdravstveni radnici pogubili snimke ili upute.

“Ljudi se lose osjećaju I ništa ne znaju a prave se velike gužve. Svako ima različite simptome pa se ljudi I onesvješćuju dok čekaju na pregled u kovid ambulanti. Nigdje nije istaknuto obavještenje na koji način će se vršiti prijem kovid pacijenata”, kažu nezadovoljni kovid pacijenti.Oni ističu da pojedini sugrađani nisu mogli čak ni da se testiraju od 15.do 17.septembra pa su pod temperaturom išli na testiranje u Nikšić.

Pacijenti kažu da su svjesni težine posla zdravstvenih radnika ali da je to njihov posao za koji su mnogi više nego dovoljno nagrađeni. Ističu da je nejasno zašto menadžment Opšte bolnice I Ministarstvo zdravlja nisu javnosti dali podatak koliko su iznosile zarade ljekara angažovanih u kovid stacionaru I da li je ta cifra dostizala sedam hiljada evra, jer u tom slučaju ne može se govoriti o vanljudskim naporima nego o dobroj računici.

Saša Grbović, direktor Opšte bolnice, kaže da se iz sata u sat situacija sa popunjenošću bolničkih kovid kapaciteta mijenja, te da su 24. Septembra bili popunjeni, zbog čega su lakši pacijenti poslati, po dva u Bar i Berane, 27. dva u Nikšić, te da imaju slobodnih mjesta.

-Na liječenju su 43 pacijenta I jedno dijete na pedijatriji.Dom zdravlja organizuje snimanje pluća a uz pneumoftiziologa Sonju Đorđević snimke čitaju I radiolozi Opšte bolnice. Dnevno je bilo od 70 do 90 snimaka pluća – kazao je Grbovići i podsjetio da se do kraja januara očekuje isporuka novog savremenog skenera, za čiju nabavku je potpisan ugovor sredinom septembra ove godine.

Da epidemiološke mjere, niti vakcinacija ne daju rezultate na svojoj koži su se uvjerili vakcinisani i nevakcinisani, kažu sugrađani, jer u redovima za pregled i bolnicima ima obje kategrije ljudi.