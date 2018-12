Pljevlja zasijala u novogodišnjem ruhu

Pljevlja su ove godine posebno zasijala u novogodišnjem ruhu na oduševljenje sugrađana, posebno najmlađih. Najveću pažnju privukle su sanke sa irvasima i novogodišnja jelka na Trgu “13 jul”. Okićene su ulice Kralja Petra, Boška Buhe i Voja Đenisijevića, dok će dio ulica Nikole Pašića i Velimira Jakića biti završene polovinom decembra. U protekle četiri godine, za dekorativnu novogodišnju rasvjetu izdvojeno je 25. 000 evra, dok je u ovoj godini utrošeno oko 11.000 evra. Po riječima Emine Saihović, menadžerke opštine, ako sve bude teklo po planu i klizalište, koje u jednom momentu može da primi 90 klizača, počeće rad danas. Kao i prošle godine Centar za sport i rekreaciju sklopio je ugovor o zakupu klizališta na 60 dana sa firmom GEMTEHNIK iz Beograda na 20.500 bez PDV.

– Sa posebnim urbanim dekorativnim osvjetljenem stabala lipa, i impozantno ukrašenim Trgom sniježni pokrivač i temperature u minusu ćemo lakše podnijeti, a sve to doprinosi tome da ovaj decembar i januar budu posebno zapamćeni u Pljevljima. Nove svjetlosne dekoracije dale su čaroban izgled gradu pa je tako očigledno oduševljenje kod građana koji se euforično fotografišu pored plavo-bijele svetlucave jelke i sanki u crvenoj ,,odori’’ koje ,,vuku’’ dva irvasa, ili jelena kako naši mališani više vole da kažu. Sudeći po reakcijama sugrađana sigurni smo u to koliko smo uspješno obavili posao i dodali još malo veselog ambijenta gradskom Trgu, šetalištu, Tršovoj ulici. Uz to, zahvalnost dugujemo radnicima preduzeća ,,Čistoća’’ kao i radnicima Centra za sport i rekreaciju koji su prethodne i ove sedmice uz sniježne padavine i niske temperature obavljali svoj posao vrlo korektno i odgovorili našim zahtjevima na terenu – kazala je Salihović.

S.Z.