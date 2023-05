Pljevljaci će čekati manje na pregled, ali da se snađu za prevoz do Berana

Iz Ministarstva zdravlja ne žele da komentarišu peticiju Pljevljaka kojom traže da na preglede idu u Podgoricu, a ne u Berane, jer dva grada nisu saobraćajno povezana. Tvrde da će im troškovi biti refundirani, ali se ne zna kako.

Građani Pljevalja će brže dobiti dijagnostičku proceduru magnetnom rezonancom u Kliničko-bolničkom centru u Beranama nego u Kliničkom centru Crne Gore i to je je jedan od osnovnih razloga zbog kojih se pacijenti iz najsjevernije crnogorske opštine upućuju na dijagnostiku u Berane.

To su “Vijestima” odgovorili iz MInistarstva zdravlja na pitanje zbog čega je donijeta odluka da građani Pljevalja putuju u Berane na dijagnostiku magnetnom rezonancom, s obzirom na to da do tog grada od Pljevalja nema organizovanog prevoza.

Grupa građana Pljevalja pokrenula je peticiju kojom od Ministarstva zdravlja traže da se pacijentima iz Pljevalja omogući da na preglede idu u Klinički centar u Podgorici. Kazali su da do Berana nema redovnih autobuskih linija, i da su zbog ovakve odluke Ministarstva izloženi velikom trošku, s obzirom na to da do Berana moraju plaćati taksi ili ići sopstvenim automobilom.

”Pokrenuli smo akciju prikupljanja potpisa za peticiju koju ćemo u narednom periodu dostaviti ministru zdravlja Dragoslavu Šćekiću. Tražićemo od njega da se ukine sadašnja odluka da pacijenti iz Pljevalja na određene ljekarske preglede idu u Berane.Tražimo da nam se dozvoli da sve ljekarske preglede obavljamo u Podgorici, jer do tog grada dnevno imamo deset autobuskih linija i možemo na sve preglede da stignemo na vrijeme, a do Berana nemamo ni jedne”, kazala je jedna od inicijatorki za potpisivanje peticija, koja nije željela da joj se ime pominje u novinama.

Iz Ministarstva nisu željeli da komentarišu peticiju koju su pokrenuli građani Pljevalja. Nisu odgovorili ni na pitanje da li građani mogu da biraju u kojoj će državnoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori obaviti dijagnostiku.

Na pitanje da li su prilikom donošenja odluke imali u vidu da nema organizovanog prevoza između Pljevalja i Berana, i da su građani izloženi dodatnom trošku iz Ministarstva zdravlja su odgovorili da svim pacijentima koji zdravstvenu uslugu ostvaruju van svog mjesta stanovanja, Fond za zdravstveno osiguranje plaća putne troškove, u visini putne karte do grada u kojem obavlja proceduru za koju je upućen od strane ljekara.

”Dakle, u tom smislu pacijenti nemaju troškova”, tvrde u Ministarstvu zdravlja kojim rukovodi Dragoslav Šćekić, nekadašnji gradonačelnik Berana.

Izostao je i odgovor na pitanje, koliko iznose putni troškovi do Berana i kako će ih obračunavati, s obzirom na to da iz Pljevalja nema organizovanog prevoza do tog grada.

”Transformacijom opštih bolnica Berane i Kotor u kliničko-bolničke centre (KBC) cilj Vlade i Ministarstva zdravlja je da se obezbijede uslovi da građani u svojoj državi mogu da dobiju najkvalitetnije, najsloženije i najskuplje zdravstvene usluge i da ih liječe i o njihovom zdravlju brinu naši ljekari. Naš fokus je na kvalitetnom i pravovremenom pružanju dijagnostičkih i terapijskih usluga, a na ovaj način zdravstvena zaštita biće dostupnija i brža građanima kako u centralnom dijelu, tako i na sjeveru i jugu Crne Gore, što je jedan od osnovnih ciljeva ove aktivnosti. U konkretnom slučaju, dostupnije biće i pružanje zdravstvenih usluga za stanovnike Pljevalja, jer će u Kliničko-bolničkom centru Berane dijagnostičku proceduru magnetnom rezonancom dobiti brže nego u Kliničkom centru Crne Gore, gdje je vrijeme čekanja značajno duže”, odgovorili su “Vijestima” iz Ministarstva zdravlja.

Ističu da organizacija prevoza od Pljevalja do Berana, nije u nadležnosti Ministarstva zdravlja ali da su “od institucija koje se time bave dobili informaciju da se radi na iznalaženju rješenja za uspostavljanje direktne linije između ova dva grada”.

