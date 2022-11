Pljevljaci će plaćati skuplju vodu?

Do povećanja cijene kubika vode će doći jer će ove godine izostati subvencija u iznosu od 250.000 eura, koliko je Opština Pljevlja do sada pomagala Vodovod

Računi za vodu u Pljevljima najvjerovatnije će od naredne godine biti uvećani za 15 centi po kubiku, a konačnu odluku o tome donijeće Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti.

To je “Vijestima” kazao vršilac dužnosti direktora pljevaljskog Vodovoda Mladen Dragašević.

”Moguće da će doći do blagog uvećanja cijena za građane, i to oko 15 centi po kubiku. To znači da će građani, ukoliko troše deset kubika vode, mjesečno izdvajati euro i po više u odnosu na dosadašnje račune”, rekao je Dragašević.

Kazao je da će do povećanja cijene doći jer će ove godine izostati subvencija u iznosu od 250.000 eura, koliko je Opština Pljevlja do sada pomagala Vodovod čiji je osnivač, kako ne bi dolazilo do povećanja cijene vode.

U međuvremenu, Agencija za zaštitu konkurencije dostavila je Opštini na njen zahtjev mišljenje prema kojem se finansiranje Vodovoda u vidu direktnih bespovratnih sredstava ne odnosi na pitanja državne pomoći, shodno članu 2 Zakona o kontroli državne pomoći.

Na taj način, ostavljena je mogućnost Opštini da i dalje Vodovodu uplaćuje novac u vidu subvencije, kako bi se izbjeglo veće poskupljenje usluge vodosnabdijevanja.

U zaključku Agencije se konstatuje da vodosnabdijevanje i mreža otpadnih voda predstavljaju prirodni monopol u mjeri u kojoj se koriste za pružanje usluga krajnjim korisnicima pod jednakim i nediskriminatornim uslovima.

Opština Pljevlja je sredinom juna Agenciji za zaštitu konkurencije dostavila Opšti obrazac prijave državne pomoći u vezi sa finansiranjem Vodovoda u vidu direktnih bespovratnih sredstava u iznosu od 250.000 eura. Opština je navela da se sredstva prenose Vodovodu čiji je osnivač, dok se indirektan prenos odnosi na krajnje korisnike, sva fizička i pravna lica na teritoriji opštine Pljevlja. Cilj mjere pomoći je finansiranje dijela troškova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti koje obavlja Vodovod Pljevlja, što bi u krajnjem uticalo na smanjenje cijena krajnjih korisnika iz oblasti vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadom, a prevashodno cijene za upravljanje komunalnim otpadnim vodama.

Vodovod je, ističe Dragašević, podnio zahtjev Poreskoj upravi za reprogram poreskog duga u iznosu od oko milion eura nastalog u period od 2017. do 2021. Tvrdi da taj posao nije realizovan jer nisu imali novca da odmah uplate deset odsto duga, odnosno sto hiljada eura, da bi ostatak duga mogli da otplaćuju u ratama.

Zbog toga, navodi on, Poreska uprava može da blokira račun preduzeća, kako bi naplatila svoja potraživanja, ali Dragašević smatra da oni to neće uraditi, posebno sada kada će preduzeće drugu godinu zaredom poslovati sa dobitkom. Kazao je i da redovno izmiruje obaveze iz prethodnog reprograma poreskih obaveza

Uprkos dugogodišnjem lošem poslovanju, u Vodovodu očekuju da će ovu poslovnu godinu završiti sa pozitivnim finansijskim rezultatom.

”Obaveze po reprogramu iz 2016. smo uspješno izmirili. Ostao nam je reprogram iz 2014. sa mjesečnom ratom od oko šest hiljada eura i rokom otplate do juna 2035. Trenutna poreska dugovanja koja nisu obuhvaćena reprogramom iznose 976.000 eura”, rekao je Dragašević.

Slovenci povukli sredstva, jer Vlada nije dala ostatak novca

Direktor Vodovoda kaže da je na inicijativu Vodovoda Ambasada Slovenije prije tri godine opredijelila sredstva za fabriku vode Pliješ i fabriku vode Breznica, ali da nijesu uspjeli da realizuju taj projekat jer država nije obezbijedila ostatak novca iako su bili dobili obećanje da će to uraditi.

Sredstva iz Kapitalnog budžeta države su povučena nakon čega je i Ambasada povukla sredstva. Za te dvije fabrike postoje projekti, revidovani su i trebalo je obezbijediti sredstva. Međutim, desilo se što se desilo, određeni projekti su zaustavljeni i Ambasada je povukla sredstva. Sada je potrebno uraditi novu finansijsku konstrukciju i pronaći sredstva”, rekao je Dragašević.

S obzirom na to da se radi o milionskim iznosima, Opština sama, bez pomoći države, ne može realizovati taj projekat.

U septembru je iz kabineta predsjednika Opštine saopšteno da je Opština uz pomoć Ambasade Slovenije u Crnoj Gori aplicirala kod Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Vlade Slovenije za projekat sufinansiranja izgradnje postrojenja za preradu pitke vode “Breznica”. Vrijednost ovog projekta procijenjena je na oko 1,6 miliona eura, i polovinu sredstava obezbijedila bi Vlada Slovenije, a drugu polovinu Opština u saradnji sa Vladom Crne Gore.

