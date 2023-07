Pljevljaci i ovog ljeta bez uređenog kupališta

Energetske kompanije moraju izgraditi bazene na kojima će se odmarati naši sugrađani ili izdvojiti novac za uređenje nekog kupališta. To je njihova obaveza i tu nema nikakve dileme- podvlači Milorad Mitrović izvršni direktor ED „Breznica“

Poslednjih godina bilo mnogo priče oko izgradnje bazena u Pljevljima, kao i o uređenju Borovičkog jezera, ali Pljevljaci su i ovog ljeta bez uređenog kupališta. Nova obećanja na temu kupališta davaće se nakon što prođe ljetnja sezona,bar je tako bilo svake godine. O kupalištu se priča kada ljeto prođe, a onda sve utihne. Tokom ljeta započinju priče o skijalištu i sve tako poslednjih dvadesetak godina. Pored izgradnje bazena, otvorenog ili zatvorenog tipa, kao i pored uređenja Borovičkog jezera pominjano je i uređenje vještačkog jezera u Otilovićima, koje je nastalo pregrađivanjem rijeke Ćehotine kako bi se obezbjedile dovoljne količine vode za rad Termoelektrane.

Poslednje obećanje o uređenju kupališta na Borovičkom jezeru dao je 2021. godine bivši predsjednik opštine Igor Golubović. On je javno prezentovao i projekat uređenja Borovičkog jezera vrijednosti oko 12 miliona eura. Istina, Golubović je kazao da iznos od 12 miliona eura lokalna uprava ne može sama da obezbjedi, već da to trebaju da urade energetske kompanije, koje bi se na taj način odužile Pljevljacima za uništavanje životne sredine. Već naredne godine Golubović je otišao sa funkcije i vratio se na ranije radno mjesto, u Rudnik uglja Pljevlja. Na funkciju predsjednika opštine došao je njegov partijski kolega iz Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević, koji se nije istrčavao sa davanjem izjava o kupalištu,a ni novoizabrani predsjednik opštine Dario Vraneš, koji je tek dva mjeseca na funkiji, još se nije oglašavao po pitanju uređenja Borovičkog jezera ili neke druge lokacije na kojoj bi Pljevljaci mogli da se osvježe tokom ljetnjih vrelina.

Ugrožena bezbjednost kupača

-Na mjestima gdje danas Pljevljaci odlaze na kupanje, a to je vještačka akumulacija u Otilovićima i jezero koje je nastalo tako što je napušteni kop Rudnika uglja u mjestu Borovica ispunjen vodom, ne postoji bezbjednost za kupače. Tamo postoji veliki rizik za sve kupače – kaže Milorad Mitrović i dodaje da bi se o tom trebalo više voditi računa.

-Nažalost, u poslednje dvije decenije mnogo mladih ljudi tragično je okončalo svoj život na ovim i ovakvim jezerima i to svima treba da bude opomena – poručuje Mitrović.

Izvršni direktor Ekološkog društva „Breznica“ Milorad Mitrović kaže da je obaveza Vlade i energetskih kompanija da riješe pitanje uređenja neke lokacije u Pljevljima za ljetnje izletište.

Energetske kompanije moraju izgraditi bazene na kojima će se odmarati naši sugrađani ili izdvojiti novac za uređenje nekog kupališta. To je njihova obaveza i tu nema nikakve dileme- podvlači Mitrović i podsjeća da je na Ćehotini bilo na desetine virova i mjesta za kupanje.

– Nažalost, došlo je do izgradnje Termoelektrane i do širenja eksploatacije uglja što je dovelo do uništenja kupališta na Ćehotini. Radom energetskih kompanija Ćehotina je postala jedna od najzagađenijih rijeka u Crnoj Gori. Pritom, ona je izmještena iz svog prirodnog korita da bi se vršila eksploatacija uglja, da bi radila Termoelektrana i da bi građani cijele Crne Gore imali električnu energiju- ističe Mitrović.

Izvor-dan