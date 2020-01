Poslije prekida od tri večeri zbog Božićnih praznika sinoć je održana deseta velika litija ulicama Pljevalja. Litija je održana po okončanju molebana koji je u crkvi Svete Petke sa sveštenstvom služio Vladika mileševski Atanasije.

U litiji uprkos veoma hladnom vremenu učestvovao je približno isti broj građana Pljevalja kao i prethodnih večeri.

Litija koja je održana sinoć kretala se ustanjenom trasom do raskrsnice kod opštine Pljevlja.Tu se okupljenim građanima obratio dr Dario Vraneš koji je pročitao saopštenje Pljevaljskog odbora za odbranu svetinja.

Braćo i sestre, gospodo pljevaljska, okupili smo se, uz blagoslov našeg vladike Atanasija i naše Svete Crkve, da nastavimo sa izražavanjem nezadovoljstva povodom sramnog ”zakona topuza” koji nam pokušavaju da nametnu. Dostojanstvo i mir ali istrajnost u našim zahtjevima najjači su pritisak na odnarođeni režim koji pokušava da našem narodu oduzme ono što je najsvetije.

Strah onih, koji nam silom namjeravaju nametnuti bezakonje, pokazao se i na sam Božić; kada je policija uhapsila grupu mladića koji su, već tradicionalnom bakljadom na igralištu ”Familija” obilježili ovaj najradosni praznik. Hapšenjem grupe mladića pokušava se poslati poruka upozorenja svima nama koji se okupljamo, međutim, ovaj potez izazvao je sasvim suprotnu reakciju. Hrabri, mladi ljudi su zbog uzvikivanja parola ”Ne damo svetinje” i ”Milo lopove” novčano kažnjeni, međutim, u Pljevljima se opet projavilo tradicionalno zajedništvo i za samo nekoliko časova prikupljena je suma od 1100 eura kojom su izmirene kazne.

Crkva je zajednica, napad na jednog čalana Crkve napad je na čitavu Crkvu i zato ćemo biti spremni da uvijek štitimo jedni druge stoga i pozivamo sve ljude koji žele da izraze svoje nezadovoljstvo to učine zajedno sa svima nama onako kako smo do sada to činili.

Ovom prilikom pozivamo načelnika pljevaljske policije Dragana Slavulja, da obustavi sve represivne mjere protiv pljevaljske omladine i da se, prije nego što naredi hapšenja, sjeti nezakonitog puškaranja miljenika vlasti na Cetinju.

Zahtjevamo od Dragana Slavulja da ne pretvara pljevaljsku policiju u razbojničku družinu kojoj bi jedini zadatak bio hapšenje omladine ovoga grada i čuvanje nametnutog bezakonja. Pljevljaci su ljudi širokog srca i primaju sve ljude koji žele dobro ovome gradu, međutim, niko od nas neće tolerisati bilo kakve pokušaje zastrašivanja i uskraćivanja osnovnih ljudskih prava.

Takođe, pozivamo sudiju Radomana Kneževića da obustavi izrcanje neljudskih presuda našoj omladini, mnogo časnije je uzeti otpremninu i povući se u prijevremenu penziju nego proganjanjem omladine ovoga grada sebe postavljati na stub srama.

Gospodine Slavulj i gospodine Kneževiću, ako i dalje smatrate da se kaznama može ugušiti dostojanstvo i sloboda ovoga naroda onda vas pozivamo da nas sve uhapsite i osudite, mi se ne plašimo da jasno i glasno uzivukujemo:”MILO LOPOVE, NE DAMO SVETINJE!”

Pozivamo ovom prilikom i majke i supruge naše braće policajaca da svoje sinove i supruge pozovu da ne idu na narod koji brani svoje svetinje. Pozivamo ih da i danas, kao što su i uvijek bile, budu glas razuma koji neće dozvoliti da se na njihovo potomstvo svaljuje bruka i prokletstvo.

Glas o našoj borbi se kao požar proširio regionom, međutim, prvi koji su bili uz nas su naše najbliže komšije, naša braća i sestre iz Republike Srpske, koji danas slave svoj rođendan i krsnu slavu, Svetog arhiđakona Stefana, mi im od srca čestitamo i pozivamo ih da i dalje istraju u odbrani svoga imena i naših svetinja.

Neka četvrtak i nedelja za nas budu crveno slovo sve dok Zakon o slobodi vjeroispovijesti ne bude povučen, neka naša borba za svetinje bude prioritet svih nas.

NE DAMO SVETINJE!

Zatim se litija vratila do crkve crkve Svete Petke gdje se okupljenim građanima obratio Vladika mileševski Atanasije.

Izvor PV Informer