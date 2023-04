Pljevljaci se nadaju boljim danima za grad

U Pljevljima je u toku formiranje nove lokalne vlasti na osnovu rezultata izbora održanih u oktobru prošle godine. Verifikovani su mandati odbornicima, idućeg utorka trebalo bi da se izabere predsjednik Skupštine, a potom i prvi čovjek opštine. Većina građana nada se boljim danima za najsjeverniju crnogorsku opštinu u narednom četvorogodištu.

Konstituisanje nove lokalne uprave počelo je jučerašnjom sjednicom Skupštine i verifikacijom odborničkih mandata, a nastaviće se narednih dana u skladu sa dogovorom budućih partnera – koalicije oko Demokratskog fronta „Za budućnost Pljevalja“, koalicije „Idemo ljudi“ koju čine Demokrate, Pokret za Pljevlja i Ujedinjena Crna Gora, Pokreta Evropa sad i koalicije „Temelj za bolja Pljevlja“ Socijalističke narodne partije i URA-e. Svi oni imaju 24 od ukupno 34 odbornička mjesta u pljevaljskom parlamentu.

Građani imaju razliučita očekivanja od nove lokalne vlasti, i realna i manje realna, ali se ipak većina njih nada nada boljem sjutra:

“ Nadam se da će biti bolje nego do sada“ kaže stariji Pljevljak, dok drugi vjeruje da će se situacija značajnije popraviti „Moram vjerovati, mada mi trenutne prilike ne daju baš puno osnova za to. Dobro je što smo primili ovu penziju, a da li ćemo sljedeću, sam Bog zna. Vlast će na djelu pokazati da li će nam i koliko biti bolje. Mladi su i ta činjenica mi uliva nadu da će stvari krenuti naprijed brže nego do sada“.

S druge strane, njihov sugrađanin ne ističe se prevelikim optimizmom:

„Evo čekam u redu da uzmem penziju, a kako je uzmem tako je i potrošim plaćajući račune. A šta da i očekujem sa 150 eura. Ovo je bruka, ne samo u Pljevljima, nego i u cijeloj državi“, ne krije Pljevljak razočarenje. Međutim, ne misle svi tako, pa su sigurni da će učinak nove lokalne uprave biti bolji od prošle. Zato će starija stanovnica Pljevalja, kratko i jasno: „Očekujem najbolje, nadam se najboljem i apsolutno vjerujem u najbolje“.

Nastavak, juče prekinute konstitutivne sjednice lokalnog parlamenta, zakazan je za 25. april kada bi trebalo da se izabere predsjednik Skupštine. S obzirom da ta funkcija po koalicionom dogovoru pripada Demokratskoj Crnoj Gori, nezvanično se pominje da bi to mogla biti Jovana Tošić iz te partije, dok će pozicija prvog čovjeka Opštine pripasti doktoru Dariju Vranešu iz Demokratskog fronta, odnosno Nove srpske demokratije.

