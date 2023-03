Pljevljak Bojan Ječmenica, uspješan advokat: Naučenost da se samo radom i znanjem može postići uspjeh – čini sve lakšim

Odrastao je u patrijarhalnoj porodici u kojoj je naučen da ništa ne dolazi preko noći i da je za sve potrebno vrijeme. Strpljivo i predano je učio i radio da bi danas bio uspješan advokat, porodičan čovjek, kome je porodica na prvom mjestu a i njegova pokretačka snaga. ”Ne znaš koliko možeš dok ne dođeš u situaciju da moraš” – njegovo je geslo. Iako je njegov radni dan tokom studija trajao 18 časova, znao je da ne smije da posustane, jer je imao cilj koji je zacrtao i svim snagama se trudio da ga ostvari. Pokazao je da mala sredina iz koje je došao u veliki grad za njega nije bila smetnja već prednost, da se u velikoj konkurenciji od 6.000 advokata istakne, da bude cijenjen i poštovan, da zastupa mnogobrojnu klijentelu. Pljevljak Bojan Ječmenica (39) je advokat koji gotovo deceniju uspješno radi u svojoj advokatskoj kancelariji u Beogradu.

-Vaspitanje koje donosimo iz primarne porodice, osjećaj odgovornosti, naučenost da se samo radom i znanjem može postići uspjeh čini sve lakšim. Samim tim sve prepreke, odricanja koja su neminovna, lakše prolazimo. Odrastanje u Pljevljima je, a tek to sada shvatam, bila zaista privilegija. Odrastao sam u porodici sa roditeljima i dva brata, Igorom koji je stariji godinu od mene i Dejanom četiri godine mlađim. Najranije djetinjstvo pamtim po bezbrižnosti, dane ispunjenje druženjem, igrom, jureći za loptom. Uvijek sam bio učen da je poštenje nešto što je najbitnije. Možda danas malo zaboravljeno, ali naši roditelji su često govorili ,,Nije bitno šta si, već kakav si“ – iskren je Bojan. Zahvalan je roditeljima što su mu od najranijih dana usadili osjećaj odgovornosti i poštovanja, a sve te vrijednosti i vaspitanje koje je „ponio od kuće“ pokušava da prenese i svojoj djeci. Najviše ga ispunjava porodica, supruga Sonja, osmogodišnja kćerka Nina i mali Tadija koji ima 5 mjeseci. Nakon završetka Gimnazije, Bojan je upisao Pravni fakultet u Beograd.

-Dolazeći iz male sredine, iz radničke porodice u kakvoj sam odrastao, samo finansiranje studija od strane mojih roditelja nije bilo moguće. Pored toga moja dva brata ostala su da žive u Pljevljima. Shvatajući to, ja sam nekoliko mjeseci po dolasku na studije počeo uporedo i da radim razne poslove i da studiram. To je ostalo tokom cijelog studiranja gdje sam uporedo radio, išao na predavanja, spremao ispite. Bio je potreban dodatni napor da se sve to uklopi, izdrži i na kraju dođe do cilja. Ono što je olakšalo takvu poziciju jeste bila činjenica da sam najveći deo svog studentskog života proveo u popularnom

,,Studenjaku“ – priča Bojan. Nakon završenog fakulteta Bojan se susreo sa onim sa čim se susreće većina studenata – potraga za poslom u struci.



-Posao u struci tražio sam neko vrijeme. Nisam bio fokusiran samo na potragu posla u advokatskim kancelarijama, već na bilo koji posao koji je vezan za struku jer sam želio da se bavim onim za šta sam se školovao. Slučajno sam upoznao, tada čuvenog beogradskog advokata, Branimira Gugla, koji mi je ponudio da radim kod njega u kancelariji. Na žalost, advokat Gugl je preminuo prije nekoliko godina, ali sam mu vječno zahvalan na ukazanoj šansi, uvođenju u svijet advokature i na nesebičnom znanju koje mi je prenio, a prije svega na ljubavi prema advokatskom pozivu. Odrađivao sam pripravnički staž, a i dalje nastavio da radim razne poslove, jer od pripravničke plate nisam mogao da plaćam stan, dažbine… Kada se govori o potrebnom vremenu i trudu da bi se uspjelo u nečemu, ja sam, to sada shvatam, na moju sreću, naučio na teži način – ističe Bojan. Objašnjava da je dok je bio pripravnik svako jutro išao na suđenja, kojih je bilo mnogo i koja su trajala do15 časova. Nakon toga kancelarija advokata Gugla radila je od 17 do 22 časa gdje je Bojan bio obavezan da prima stranke, da pripremaju suđenja za naredni dan, pišu razne podneske.

-Nakon toga odlazio sam u jednu kafanu gdje sam radio, u to vrijeme kao konobar, a koja je imala radno vreme od 23 do 6 časova ujutru. Kada završim taj posao išao sam kući da odspavam dva-tri sata pa na suđenja i tako u krug. Nakon završetka pripravničkog staža usledila je priprema i polaganje Pravosudnog ispita, a kasnije i polaganje Advokatskog ispita prije upisa u imenik advokata. Tada sam donio odluku da ću otvoriti svoju kancelariju. Jednostavno želio sam da probam da vidim koliko mogu – naglasio je Bojan kome su, kako kaže, godine rada raznih poslova u toku studija, gdje ne pamti da li su prošla dva vikenda da nije radio za sve godine studiranja, stvorile želju da „bude sam sebi gazda“.

Iskreno nisam se bojao izazova i pored ogromne konkurencije, jer sam vjerovao u sebe i svoj rad. Najveća podrška u toj odluci bila je moja supruga Sonja. Tada sam postavio sebi vremenski okvir od 3 godine u okviru koga ću pokušati da postignem određene rezultate koji bi mi pokazali da je moj izbor bio ispravan. Vrlo brzo sam dobio veliki broj klijenata. Posao je „krenuo“. Posebnu satisfakciju dobijao sam svaki put kada bih uspio u sporu i riješio probleme svojih klijenata u njihovu korist što je bio motiv da nastavim. Da nisam pogriješio u svom izboru shvatio sam onog dana kada sam vrlo brzo nakon otvaranja kancelarije u svom prvom predmetu u kom sam zastupao klijenta, a koji je bio izuzetno komplikovan i taj spor dobio, od svog nekadašnjeg principala advokata Branimira Gugla, dobio pohvalu koja je glasila „Možda ti to još ne znaš, ali ti si već sada veliki advokat” – istakao je Bojan ponosno. Zbog velikog obima posla Bojan ne radi sam, a njegovi planovi su širenje kancelarije, dok će svakako, kaže, truditi se kao i do sada da pruža šansu nekim novim kolegama da steknu iskustva iz oblasti advokature.

S.Z.

Advokatura je način življenja

Sjeća se Bojan riječi advokata Branimira Gugla, koga je izuzetno poštovao i od koga je naučio mnogo o advokaturi, koji mu je govorio da je “advokatura način življenja“, i da se u toj profesiji ne cijeni samo znanje kao takvo, već i odnos prema poslu, klijentima, kolegama, sudijama, tužiocima.

-Poručio bih budućim kolegama da vjeruju u sebe, svoj rad, trud, a rezultati će doći. Nekome će za te rezultate trebati manje nekome više, ali ako zaista želite da se bavite advokaturom morate biti svjesni da se radi o teškom poslu koji zahtijeva veliku posvećenost. Ne bi trebalo advokaturu shvatiti kao lak način da se brzo zaradi veliki novac, živi lagodan život, voze skupa kola, nose odijela… Možda to postoji u filmovima, ali ne i u stvarnom životu. Ukoliko vam novac bude primaran motiv za bavljenje advokturom lako ćete odustati već na prvoj prepreci a takve prepreke su svakodnevne – ističe Bojan i dodaje da mlađi advokati vrlo često griješe kada pomisle da je dovoljno imati zvanje advokata, završiti fakultet i da vas to profiliše kao uspješnog u poslu.

-Upravo ta površnost i zadovoljenje da ste advokat je nešto što stvara ozbiljne probleme i što srećem vrlo često u svom poslu. Neophodno je biti spreman da se mijenjaš, da učiš, da se prilagođavaš novom. Postoji podatak da u Beogradu ima oko 6.000 advokata, ali je primjetno da se u sudnicama sreću jedni te isti advokati ili uzak krug istih – kaže Bojan.

Svaki predmet sam za sebe je izazov

Advokatura, posebno krivica kojom se Bojan bavi, ne poznaje radno vrijeme.

-Vrlo često ustajem u 3 ili 4 časa ujutru. Pa i vikendom kada se desi hapšenje nekog od klijenata, vrlo često ostanem na poslu do kasno uveče, donosim predmete kući pa ih isčitavam za sutrašnja suđenja. Prosto posvećenost poslu, odgovornost je ono što pravi veliku razliku među kolegama. Zastupam klijente u krivičnim postupcima za najrazličitija krivična djela, a najvećim dijelom za najteža krivična djela pred Višim sudovima na teritoriji Srbije kao i pred Specijalnim sudom u Beogradu. Isto tako bavim se problemima iz domena Porodičnog prava vezano za razvode brakova, podjelu bračne tekovine. Klijente stičem isključivo putem preporuka, od bivših ili sadašnjih klijenata. Upravo te preporuke predstavljaju jednu veliku satisfakciju da svoj posao radite dobro i na pravi način – kaže Bojan koji se trudi da svakom svom predmetu priđe na isti način i da ne pravi bilo kakve podjele na male i velike predmete.

-Svaki je predmet sam za sebe izazov. Ono što ljudi malo znaju jeste činjenica da vi kao advokat pored onog posla u sudnici, pisanja raznih vrsta tužbi, žalbi, podnesaka, razgovarate sa strankom, njihovim roditeljima, suprugama, sestrama. Možda najteže bude kada izuzetno mlade osobe budu optužene za teška krivična djela za koja znate i da ih nisu počinila i borba da dokažete njihovu nevinost – smatra Bojan. Bojan kaže da je svaki krivični predmet težak sam po sebi, kako zbog težine krivičnog djela za šta je klijent, koga zastupa optužen, tako i zbog zaprijećene kazne za to djelo. Kaže da mu je najteže ,,pao“ predmet u kome je klijent u tom momentu imao 20 godina, a bio je optužen za krivično delo silovanja djevojke koja je, tada, imala 17 godina.

-Sjećam se kada su njegovi roditelji došli kod mene u kancelariju pošto je on već bio uhapšen. Veći broj advokata je odbio odbranu zbog djela zbog kog je bio optužen. Pošto sam saslušao roditelje, pročitao njegov iskaz dat u tužilaštvu i posjetio ga u pritvoru bio sam ubijeđen da je on nepravedno optužen, odnosno da je nevin, Tada je krenula grozničava bitka da dokažemo njegovu nevinost, Svi mediji u Srbiji danima su pisali tekstove o ,,Silovatelju iz Surčina“, cio kraj u kome je on živio bio je ispisan grafitima ,,silovatelj“. Na kraju se ispostavilo da ga je ta devojka lažno optužila jer je bilo strah od roditelja kada su saznali da se ona zabavlja sa njim i da se jedno veče iskrala da se nađe sa njim pa se sjutradan hvalila drugaricama. Nikada neću zaboraviti njegov izlazak iz pritvora i dolazak kod mene u kancelariju sa ocem, a majka je doživjela moždani udar, jer nije mogla da podnese sve što se dešavalo. Kada u očima njegovog oca vidite suze i čujete riječi „Hvala vam“ , osjetite se ponosnim – kaže Bojan. Ističe da je imao prilike da nekoliko puta odbije da zastupa klijente pred krivičnim sudovima, a to su bili slučajevi kada su lica optužena za krivična dela pedofilije i ubistva djeteta.

Pogrešno je da je mladima politička pripadnost jedini način do zaposlenja

Bojan u Pljevlja dolazi kada god mu prilike to dozvole, odnosno nekoliko puta u toku godine.

-Volio bih da to bude mnogo češće i trudiću se u narednom periodu da bude tako. Nakon završetka fakulteta, a i kasnije imao sam neke ponude da se vratim u Pljevlja i zaposlim. Razlog što te i takve ponude nisam prihvatio bile su zbog činjenice da su sve bile vezane za neka politička pitanja, pripadnosti ovoj ili onoj političkoj partiji, a ja se, zaista politike gnušam. Potpuno sam apolitičan i politika je poslednja stvar koja me u životu interesuje. Imam neke svoje stavove, ali generalno o politici nemam lijepo mišljenje – ističe Bojan koji smatra da se to i dan danas nije promijenilo.

-Ogroman broj mladih ljudi u Pljevljima su aktivni članovi političkih partija, gdje vjerovatno vide jedini način kako da dođu do nekog zaposlenja što je potpuno pogrešno – zaključuje Bojan.

Tekst objavnjen u „Pljevaljskim novinama“ 1. marta 2023.g.