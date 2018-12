Po broju stanovnika Pljevlja se vratila vijek unazad

Za pola vijeka nestalo 20.000 stanovnika

Broj stanovnika u Pljevljima od poslednjeg popisa pa do septembra ove godine manji je za 3.136, pokazuju izračunati podaci iz mjesečnih statističkih izvještaja Monstata. Do avgusta je umrlo 3.306 ljudi, odselilo se 1.969, rođeno je 1.510 a doselilo se 629. Imajući u vidu da je na području naše opštine po popisu iz 2011. godine bilo 30.786 stanovnika, to znači da u se Pljevlja vratila na posleratnu 1921. godinu kada je popisano 26.789 ljudi.

Rekordan broj stanovnika Pljevlja su imala 1971. godine 46.856. Dakle za nepunih pola vijeka, broj stanovnika je manji za 20.000 ili za cijelo gradsko područje, imajući u vidu da je grad po poslednjem popisu imao 19.489 stanovnika.

Od 2011. do avgusta ove godine rođeno je 1.510 beba, malo više nego što se sedamdesetih rađalo samo tokom jedne godine (1974. godine rođeno 1.200 beba). Još alarmantniji je podatak o broju umrlih. Naime, za ovih sedam godina i osam mjeseci umrlo je čak 3.306 ljudi, u prosjeku oko 430 ljudi godišnje. U istom periodu doselilo se 629 ljudi, a odselilo 1.969.

Posmatrajući broj rođenih najgora je bila 2015. godina kada su rođene svega 164 bebe (87 dječaka i 77 djevojčica). Slijedi 2013. godina sa 183 rođene bebe, 2017. sa 189 novorođenčadi, 2011. godine rođena je 201 beba a 2012. godine dvije više, dok je 2014. godine rođeno 225 a 2016. godine 213 beba. Broj novorođenčadi drastično se smanjio u odnosu na 2000. godinu kada je u pljevaljskom porodilištu rođeno 454 djece, dok je 2001. i 2002. godine rođeno po 427 djece. Iako političari godinama upozoravaju na katastrofalno loš natalitet, nijedna vlast nije donijela bilo kakvu podsticajnu mjeru, osim više nego simbolična 63 evra za novorođenče, niti je bilo ko ozbiljnije razmislio kako su Pljevlja između prethodna dva popisa, 2003. i 2011. godine ostala bez blizu 6.000 stanovnika.

Pljevlja prednjače i po stopi mortaliteta u odnosu na broj stanovnika. Tako je broj umrlih od 2011. do kraja 2017. godine bio između 409 i 449.

Sve je manje i sklopljenih brakova. Za sedam godina sklopljeno je 1.017 brakova dok je razvedeno 149.

Prema podacima Monstata u prvih osam mjeseci ove godine rođene su svega 132 bebe, a umrlo je 237 ljudi.