Pobjeda Pljevljaka Dejana Mijatovića posvećena odbrani svetinja u CG

Naš Pljevljak Dejan Mijatović svoju treću pobjedu u trčanju ultramaratona na 12 sati posvetio je narodu u Crnoj Gori koji molitveno i u litajama poručuje dva I po mjeseca “Ne damo svetinje”. Juče je Dejan, koji živi u Kragujevcu, i učesnik je više međunarodnih maratona, osvojio prvo mjesto na 11. manifestaciji beogradskog Maraton Maratona – ultramaratonu gdje je za 12 sati trčanja pretrčao 106 km. Na manifestaciji je bilo najavljeno učešće 107 ultraša iz 17 država.

-Kao što sam ranije obećao svoje zvanične trke posvećijem narodu Crne Gore koji bije svoju bitku. A pobjedu i pehar posvećujem mojim Pljevljacima uz poruku da će sigurno biti uspona i padova, kriza, kao što sam ja noćas imao ali da uprkos svemu tome nema odustajanja. Idemo do kraja, idemo do pobjede, napisao je Dejan na svom profile.

Kako je Vlada CG usvojila preventivne mjere u cilju suzbijanja širenja korona virusa kojim su zabranjena okupljanja na zatvorenom I otvorenom prostoru, obustavljena je nastva u obrazovnim ustanovama takvu odluku ispoštovale su Mitropolija crnogorsko-primorska I Eparhija Mileševska.

-Svi znamo da danas nema litije jer je MCP odlučila da ispoštuje odluku nadležnih organa o zabrani javnih okupljanja ali borba se nastavlja i dalje . Budimo maštoviti, budimo kreativni i smislimo novi način borbe u ovim danima izolacije, napisao je Dejan dodajući da kroz njegovu pobjedu Pljevlja nastavljaju svoju borbu a njegovih 106 km je bilo podvig molitve i najduža pojedinačna litija.

u znak podrske u odbrani svetinja Srpske pravoslavne crkve Dejan je, 9. Februara, istrčao ultramaraton od 70 km, do Sula i nazad do Pljevalja, I tada je izjavio da mu je to bio najdraži maraton jer je ponosan na dostojanstvo i ljubav koji su sugrađani iskazivali preko 30 dana prema svojoj crkvi.