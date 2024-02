Pobjeda zlata vrijedna

EOCG SUPERLIGA ZA ODBOJKAŠICE 11. KOLO

Mediteran-Rudar 1:3 (29:27, 20:25, 24:26, 11:25)

Budva. S. C. „Rea“. Gledalaca oko 100. Sudije: Sonja Simonovska i Milana Bulatović (Bar).

MEDITERAN: Rajović, A. Kovačević 6, Matunović 32, Gudelj 6, Nikaljević 1, Jovović 1, J. Kovačević 10, Stanišić, Zlotvorović, Ražnatović, Radulović 2. Libera Grbović i Šćekić. Trener Marko Bagarić.

RUDAR: Bueno 10, Čakar, Martins 16, Gazdić, Da Silva 9, T. Smolović, Petrović, Vučetić 7, Marković 6, M. Smolović, Manot 18, Martinović. Libera Kapales i Gerina. Trener Nataša Marković.

Odbojkašice Rudara osvojile su zlata vrijedne bodove u Budvi protiv direktnog protivnika u borbi za opstanak.

Nakon dugog putovanja zbog zastoja na putu ekipa je smogla snage da pobjedi i umor i dođe do druge ovosezonske pobjede nad timom iz Budve. Poslije velike borbe domaće su uspjele da osvoje prvi set, ali to nije poremetilo gošće koje su mirno i staloženo odigrale u drugom setu i najavile preokret. Ispostavilo se da je treći set bio preloman u ovoj utakmici. Domaće su mnogo bolje otvorile taj dio igre, stekle pet poena prednosti, a onda je Rudar zaigrao kako treba. Proradio je blok, poboljšao se prijem, servis u finišu seta i taman kada je trebalo došlo je do preokreta. U četvrtom setu Budvanke nisu imale snage da se suprostave timu iz Pljevlja koji je na krilima osvojenog trećeg seta stavio tačku na ovaj meč. U narednom kolu u subotu 17. februara Rudar dočekuje trećeplasiranu Budućnost. Sudeći po formi biće to još jedan praznik odbojke u „Adi“

Izvor-pvportal