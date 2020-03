Počasni konzul Ruske Federacije u Crnoj Gori, Boro Đukić, u izjavi za portal IN4S najavio je formiranje pokreta Savez pravoslavnog naroda Crne Gore

Đukić kaže da je na ovo primoran jer u Crnoj Gori je došlo do stanja improvizacije institucija, a narod to nije zaslužio. On najavljuje da će sa svojom braćom i sestrama molitveno i politički nastupiti na izborima.

Značke IPA se koriste za hajku na mene i moju ličnost

Đukić objašnjava da je član ruske i crnogorske IPA od 2016. godine. On je, navodi, povezao te dvije organizacije, gospodina Sardaka sa strane RF i gospodina Dragovića sa crnogorske strane.

„Oni su mi tim putem uručili počasne značke svojih organizacija i rusku značku koju sam objavio na svom FB profilu imam i danas. Crnogorska mi je oduzeta 2018. godine kada se desila safera „Skripalj“ u Londonu. Tada mi je i zaustavljen status počasnog konzula“, navodi Đukić.

On kaže da mu patentno pismo od strane ruskog Ministarstva inostranih poslova nije oduzeto jer je obavljao svoju dužnost u duhu diplomatske prakse.