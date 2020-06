Počela predaja zahtjeva za subvencije za maj, do sada isplaćeno 16,3 miliona eura

„Do sinoć do 24 h zahtjev za dodjelu subvencija podnijelo je 15.030 privrednih subjekata. Od ovog broja je isplaćeno, ili će biti isplaćeno danas u toku dana, 14.469 zahtjeva (ili 96,2%), za ukupno 61.402 zaposlena”, kazala je ministarka ekonomije Dragica Sekulić na današnjoj pres konferenciji koja je održana u cilju predstavljanja rezultata realizacije Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa.

Ona je rekla da je odmah nakon usvajanja programa radna grupa, sastavljena od predstavnika Ministarstva ekonomije, Poreske uprave, Ministarstva finansija i Ministarstva unutrašnjih poslova je, u roku od 6 dana, pripremila, testirala i stavila u produkciju softversko rješenje za apliciranje, obradu i isplatu odobrenih zahtjeva na žiro račune zaposlenih kod poslovnih banaka kod kojih i inače primaju zarade.

“Privrednicima i zaposlenim smo obećali da ćemo biti spremni za prijem i obradu zahtjeva za isplatu zarada već od 1. maja, i taj rok je uprkos nevjerovatno zahtjevnom procesu pripreme, ispoštovan”, podsjetila je Sekulić.

Ministarka je objasnila da je cijeli proces realizovan bez potrebe podnošenja ijednog jedinog papira i bez minuta čekanja u redu na šalterima institucija.

“Imamo čvrstu namjeru da ovaj proces, koji je naišao na izuzetno dobar prijem i podršku od strane privrede, uzmemo za putokaz i praksu kojima ćemo realizovati sve naredne programe i procese u Ministarstvu ekonomije”, kazala je ona.



Ministarka je zahvalila svim članovima interresorne radne grupe koji su obezbijedili 24/7 mogućnost podnošenja zahtjeva i on-line podršku i tokom vikenda i tokom praznika kako bi svi zainteresovani bili u mogućnosti da ostvare pravo na subvenciju u skladu sa programom. Podsjetila je i da sve ovo ne bi bilo moguće da nije bilo ljudi iz preduzeća Infostream, softverske kompanije koja je i inače angažovana na održavanju IT okruženja Poreske uprave, koji su 24-satnim radom u prethodnih 40-ak dana učinili mogućim da uspostavimo i sprovedmo u praksu jedno ovako kompleksnu platformu u zadatim rokovima.

“Svi privredni subjekti od danas, pa sve do kraja mjeseca, mogu podnijeti zahtjeve za subvenciju zarada za mjesec maj, na isti način na koji su to uradili u prethodnom mjesecu”, zaključila je Sekulić.

Državni Sekretar u Ministarstvu ekonomije Milan Srzentić kazao je da je ostvarena izuzetna komunikacija sa privredom kroz različite kanale komunikacije.

„Ogroman posao urađen je upravo kroz kanale komunikacije sa podnosiocima zahtjeva. U maju mjesecu je od strane zaposlenih u Ministarstvu ekonomije odgovoreno na 8.931 e-mail upućen od strane poslodavaca i zaposlenih. Dakle, tokom svakog radnog i neradnog dana u toku mjeseca maja, dnevno je u prosjeku obrađivano preko 500 zahtjeva i odgovarano na oko 300 upita“, kazao je Srzentić.

Pomoćnik direktora za IT u Poreskoj upravi, Dejan Abazović kazao je da je Poreska uprava u proces realizacije projekta bilia uključena od samog starta. „Uprkos kratkim rokovima smo uspjeli da kroz aplikaciju nadjemo najbolje rješenje. Dokazali smo da u Crnoj Gori možemo sopstvenim snagama da uradimo mnogo i da elektronskim putem možemo da regulišemo brojne procese. Za sve vrijeme trajanje korona virusa Poreska uprava je elektronski komunicirala sa građanima i pružala usluge nesmetano,“ kazao je Abazović.

Izvršni direktor softverske kompanije Infostream, Igor Jovićević govorio je o kompleksnosti aplikacije za podnošenje zahtjeva za subvencije.

„Sinergijom timova smo uspjeli da odgovorimo zahtjevu. Izazova je bilo puno, ali rezultat je zaista primjer da nam digitalizacija može biti od izuzetne koristi i za naredni period,“ zaključio je Jovićević.

Danas je otvoreno prijavljivanje za subvencije za majske zarade i do 12h je predato blizu 3.000 zahtjeva.

Izvor: gov.me