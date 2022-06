Rano jutros, u pravcu Prijepolja, sa Separacije „Doganje“ krenulo je šest kamiona nosivosti 25 tona, čime je otpočela realizacija Ugovora o prodaji mrkog lignitnog uglja koji je potpisan između Rudnika uglja AD Pljevlja (RUP) i Elektroprivrede Srbije (EPS).

Prema planu, kamioni će, u dvije smjene, vršiti dnevnu isporuku 400 do 600 tona uglja.

Na željezničkoj stanici u Prijepolju vršiće se utovar uglja u teretne vagone, kao što je i precizirano u Ugovoru.

Svečanom polasku kamiona prisustvovali su i predstavnici menadžmenta komapnije.

„Ovo je veliki dan za Rudnik uglja, jer smo uspjeli da pronađemo značajno tržište za plasman našeg proizvoda. Stariji Pljevljaci dobro pamte kolone rudničkih kamiona koji su izvozili ugalj u Srbiju. Danas, prisustvujemo obnovi te saradnje, i to na obostrano zadovoljstvo“, poručio je izvršni direktor Milan Lekić.

Danas je u Srbiju transportovan tzv. manje kaloričan ugalj – toplotne moći 8.000-8.500 kJ/kg. S tim u vezi, Lekić se osvrnuo i na one komentare i medijske napise koji su dovodili u pitanje isplativost ovog aranžmana.

„Rudnik uglja prodaje kaloriju, a ne tonu – metaforički rečeno. Cijena uglja se formira na osnovu kalorične moći uglja, i to je nešto sa čim ne moraju da budu upoznati svi građani, ali bi to i te kako morali da znaju svi vajni eksperti koji zarad uskostranačkog ćara ili iz nekih drugih motiva negativno komentarišu ovaj ugovor. Dakle, po kaloričnoj moći uglja, a na osnovu bazne cijene, formira se cijena uglja. Bazna cijena za EPS-om na 8.000kJ/kg iznosi 28,80€, dok je cijena za Termoelektranu Pljevlja za toplotnu moć od 9.211kJ/kg – 27e. To je cijena za sitne granulate iz cjenovnika. Za toplotnu moć od 9.211 kJ/kg, koja se distribuira Termoelektrani, cijena uglja za EPS iznosila bi 33,15€ po toni, što je za 20% više ostvarena cijena za istu kaloričnu moć u odnosu na Termoelektranu, a to je, složićemo se, značajan procenat“, saopštio je on.

S druge strane, kada govorimo o cijeni za građane Pljevalja, dodaje Lekić, to je cijena za tzv. krupne asortimane čija je toplotna moć 14.500 kJ/kg i nikako se ne može porediti sa cijenom manje kaloričnih ugljeva.

„Cijena za krupne asortimane mnogo je veća po gJ u odnosu na onaj ugalj koji se plasira Termoelektrani. Podsjetiću, trenutna cijena €/gJ za Termoelektranu je 2,931, dok je za krupne asortimane 3,86 €/gJ. Izraženo u procentima, ugalj za Termoelektranu je 25% jeftiniji od uglja koji se distribuira građanima. Takođe, bitno je napomenuti da za ove ugljeve od 8.000 kJ/kg koje isporučujemo za EPS, cijena €/gJ je čak 3,60€, što se, opet, uklapa u cijenu sitnog uglja koju dajemo za široku potrošnju“, saopštio je Lekić.