Počela sanacija deponije na obali Tare

Crna ekološka tačka, deponija na obali Tare u Mojkovcu, biće trajno sanirana. Radovi su počeli prije desetak dana, a kada sve bude gotovo, to nelegalno odlagalište više neće ugrožavati rijeku koja je pod zaštitom UNESCO-a. No, to sada otvara pitanje gdje će se odvoziti otpad iz opštine Mojkovac, ali i kada će se graditi regionalna deponija za Sjever.

Deponija Zakršnica, koja se nalazi na samoj obali Tare, nedaleko od centra Mojkovca, poslije vise decenija konačno će biti trajno sanirana.

„Sanacija podrazumijeva izgradnju obaloutvrde, zaštutu Tare, kompletan materijal koji treba da se vrati u sistem kada kako bi se spriječilo zagađenje Tare, kasnije se vrši totalna rekultivacija prostora i pretvara se u zelenu površinu“, kazao je direktor komunalnog preuzeća „Gradac“ Mojkovac Bojan Mišnić.

Tara koja je pod zaštitom UNESCO-a i životna sredina u blizini deponije, do sada su pretrpjeli velike poledice, poručuju ekolozi.

„Sav otpad koji se nalazi na deponiji je negativno uticao na rijeku Taru zato što se vode sa deponije slivaju u rijeku. Nijesma mogla doći do informacija i ako sam tražila da li je nekada neko radio istraživanje teških metala na toj deponiji ili zemljišta da bi se vidjelo koliko je zagađena Tara“, kazala je ekološkinja Danijela Veličković.

Sanacijom privremenog odlagališta otpada, trajno će se zaštititi Tara.

„Deponija više neće imati negativan aspekt kako na zdravlje stanovništva tako na saobraćaj. Postojaće kompleksan proces koji će zaštititi i saobraća i Taru. Imala sam taj uvid da će se riješiti problem naravno ako se sve mjere koje su planirane Elaboratom o procejni uticaja na životnu sredinu adekvatno preuzmu i naravno ako taj projekat koji je rađen duže vrijeme bde maksimalno ispoštovan“, kazala je ekološkinja Danijela Veličković.

No postavlja se pitanje, šta sa otpadom kada se završi rekultivacija. U Mojkovcu još uvijerk nemaju novu lokaciju, a do zatvaranja će smeće odlagati na istom mjestu.

„Imamo dozvolu 18 mjeseci dok se vrše radovi na lokaciji da smeće isporučujemo na predmetnoj lokaciji. Sa završetkom radova mi ćemo tražiti drugu privremenu lokaciju u krajnjem slučaju i čekati izgradnju regionlane deponije“, kazao je direktor komunalnog preuzeća „Gradac“ Mojkovac Bojan Mišnić.

Regionalna deponija za Sjever je jedino rješenje, poručuju stručnjaci. Godinama se traži lokacija no iz opština nikako da se dogovore gdje će se ona graditi.

„Svi želimo neke promjene. Ovdje želimo deponiju uređenu po evropskim standardima, ali, uvijek se nađu neki ljudi koji smatraju da ta deponija ne treba da bude tu. I ako tako budemo radili u nedogled onda ne možemo riješiti problem“, kazala je ekološkinja Danijela Veličković.

Sanacija nelegalne deponije počela je prije desetak dana , a planirani rok za završetak radova je kraj naredne godine. Vrijednost projekta koji finansira Ministarstvo ekologije je oko 3,5 miliona eura.

Izvor-rtcg