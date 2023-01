Počele prijave za Miss Crne Gore

Izbor za Miss Crne Gore za 2023. godinu biće održan 11. marta

Izbor za Miss Crne Gore za 2023. godinu biće održan 11. marta u hotelu Regent u Porto Montenegru. Prema riječima Nikoline Lončar, PR menadžera Izbora za Miss Crne Gore, već vlada veliko interesovanje i do sada se prijavilo preko 300 djevojaka.

-Sve zainteresovane djevojke mogu podnijeti prijavu do početka marta. Prijava za učešće mora da sadrži ime i prezime kandidatkinje, datum i godinu rođenja, visinu, težinu, mjere (obim struka, kukova i grudi), kratku biografiju, kojim se jezikom ili jezicima kandidatkinja služi, grad iz kojeg dolazi i dvije fotografije koje su obavezne – fotografija lica i fotografija cijele figure, kao i kontakt telefon, koji je, takođe, obavezan i e-mail. Što se tiče kriterijuma koje takmičarke treba da zadovolje, to su: visina od 175 do 185 centimetara, tetežina od 55 do 65 kilograma. Što se tiče donje starosne granice, to je 16 godina, dok je gornja 26 kako stoji u propozicijama svjetskih takmičenja koje smo u obavezi da poštujemo. Ono što posebno naglašavamo svaki put jeste da buduća Miss Crne Gore mora imati napunjenih 18 godina u februaru ove godine – kazala je Lončar.

Prema njenim riječima, prijave se mogu slati na jedan od dva mejla: – nikolina724@hotmail.co.uk i missmonte2012@yahoo.com.

-Petog marta će biti održan glavni kasting u hotelu Regent na kojem će stručni žiri odabrati 15 finalistkinja. Na tom kastingu će biti predstavnici Miss YU i Miss Monte agencije nakon kojeg će izabrane finalistkinje ostati u hotelu u karantinu kako bi se pripremale za izbor koji će biti održan 11. marta. Još uvijek razmatramo najbolji način kako da odredimo koje djevojke će ući u najuži izbor i od tih izaberemo najljepših 15 koje će se takmičiti za titulu. Sve djevojke koje su uredno poslale svoju prijavu na neki od naznačenih mejlova biće blagovremeno obaviještene da li su ušle u uži izbor ili ne- zaključila je Lončar.

Izvor-dan