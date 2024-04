Početak radova na toplifikaciji Pljevalja pitanje dana

Sve je spremno za početak radova na toplifikaciji Pljevalja. To je Javnom servisu potvrđeno u Termoelektrani i Opštini Pljevlja koji partnerski realizuju ovaj projekat. Projekat grijanja o kojem Pljevlčjaci slušaju četiri decenije trebalo bi da bude spreman naredne zime, ali njime će biti pokriven tek uži centar grada.

Toplifikacija Pljevalja – projekat od javnog interesa. Višedecenijsko obećanje postaje realnost. Glavni projekat je odobren, a početak realizacija prve faze i izgradnja toplovda od termoelektrane do grada, u dužini od oko 6 km, pitanje je dana.

„Početkom aprila mjeseca ćemo dobiti građevinsku dozvolu kada će svi građani Pljevalja moći da vide početne radove na izgrdnji cjevovoda od pumpne stanice do grada“, Vesko Sekulić, projekt menadžer projekta toplifikacije Pljevalja.

„Broj domaćinstava će u prvom momentu zavisiti od opštine Pljevlja i razvoja projekata. Mnogo je bitinije da u prvoj fazi kolektivne kotlarnice – sportski centar „Ada“, škole, itd, koje su dosad bili najveći zagađivači u strogom centru grada, mi u prvoj fazi prebacimo na ovaj način“, ističe Sekulić.

Prva faza donijeće toplifikaciju za uži centar grada, ali i gašenje kotalrnice na ugalj koja se nalazi u prizemlju ove stambene zgrade u samom srcu grada i koja je jedan od najvećih zagađivača u Pljevljima.

Završetak ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja i gašenje velikih zagađivača u gradu kroz prvu fazu je veliki korak, ali nedovljan da Pljevljaci dobiju vazduh kakav zaslužuju, sve dok se većina građana i dalje bude grijala na ugalj, smatraju ekolozi.

„Mislim da nije gotov projekat sekundarne mreže , a samtram da bi ona trebalo da se radi naporedo sa primarnom mrežom. Posebno pitanje je i perfierija grada i individualna gradnja koja je razuđena i an koji način će do svih tih domova doći toplifikacija i kada“, kaže Milorad Mitrović iz NVO Breznica.

„Kada toplovod stigne do šest glavnih kotlarnica grada odatle nastupa opština i ona će da projektnom dokumentacijom pokrije čitavo područje grada – sekundarna mreža do svakog korisnika i to je ono na čemu ćemo da radimo u toku ove godine“, kaže za TVCG Miroslav Đurišić, direktor direkcije za izgradnju opštine Pljevlja.

Iako je toplifikacija najavljivana za kraj 2024. godine, već sada je jasno da je pred građanima još jedna čađava zima. U svakom slučaju Pljevljaci u ovaj projekat polažu velike nade.

Na kraju, ali ne i manje važno je i pitanje koliko će to koštati građane. O tome je još rano govoriti kažu opštinari, ali su svi naši sagovornici saglasni u jednom – Pljevljake, nakon decenija zagađenja, makar od računa za grijanje, ne smije da boli glava.

Izvor: RTCG