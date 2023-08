Početak školske godine topi avgustovske plate: Za spremanje jednog đaka najmanje 200 eura

Iako osnovci dobijaju besplatne udžbenike, treba kupiti školski pribor, ranac, garderobu… Visoka stopa inflacije stavlja roditelje pred težak zadatak

Dok đaci čekaju da u septembru sjednu u klupe i dobiju prve domaće zadatke, roditelji već rješavaju svoje – avgustovske plate uglavnom planiraju za opremanje djece za školu.

Roditelji osnovaca mogu se osloniti na to da će uštedjeti novac za udžbenike, koji su besplatni i, kako kažu iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, biće u školama od 7. avgusta.

Roditelji srednjoškolaca, posebno gimnazijalaca, samo za osnovne komplete udžbenika treba da izdvoje od 83 do 105 eura.

Novinarka “Vijesti” obišla je više podgoričkih knjižara i butika, a najniže cijene potrepština poput školskog pribora, garderobe, obuće i ruksaka, ukazuju da je za spremanje jednog djeteta za novu školsku godinu potrebno najmanje 200 eura.

Cijene školskog pribora i sredstava

Prema prosječnim cijenama u podgoričkim knjižarama za ranac je potrebno izdvojiti od 33 do 78 eura, za futrolu od 3,9 do 30, veliku svesku 1,15 po komadu, za bojice oko četiri, flomastere 4,5, za vodene boje oko dva, za tempere do četiri, set lenjira oko 1,7, blok 5 oko 1,5 eura.

Pored školskog pribora i opreme roditelji moraju predvidjeti i trošak za odjeću i obuću.

Tako za mušku majicu kratkih rukava u buticima u centru Podgorice treba izdvojiti od 10,95 eura, 18 do 29 za donji dio trenerke, 24 za duksericu, 28 za farmerice i 57 do 98 eura za patike.

Slična je situacija i kad su djevojčice u pitanju – cijene majica se kreću od 11 do 16, farmerica od 22 do 33, dukserice koštaju oko 28, a donji djelovi trenerke oko 16 eura. Patike za djevojčice mogu se naći za pedesetak eura, ali ima i značajno skupljih.

Prosječne plate ne mogu da izdrže opterećenje

Iz Udruženja Roditelji kazali su “Vijestima” da visoka stopa inflacije i poskupljenja “stavljaju roditelje pred težak zadatak kako da obezbijede sve što je potrebno za svakodnevno funkcionisanje”.

“Cijene osnovnih potrepština, stanovanja, ali i obrazovanja neminovno utiču na finansijsku situaciju cjelokupne porodice”, poručuju iz Udruženja Roditelji.

Napominju da je za višečlane porodice situacija izazovnija, jer “treba opremiti više djece”.

“Troškovi se ne odnose samo na nabavku školskog pribora, već i na kupovinu garderobe, obuće… Roditelji koji nam se obraćaju za pomoć teško se nose sa svim tim, posebno uz povećanje životnih troškova. Zato im je dragocjen svaki vid pomoći, kako bi bar djelimično rasteretili porodični budžet uoči početka nove školske godine”, poručuju iz Udruženja.

Smatraju da prosječne roditeljske plate u Crnoj Gori, usljed trenutnog poskupljenja, teško mogu podmiriti sve obaveze i troškove s kojima se porodice suočavaju.

“Veoma je bitno da država prepozna potrebe najugroženijih porodica i obezbijedi adekvatne programe podrške i subvencije. Roditeljima je značajno olakšano uvođenjem besplatnih udžbenika za osnovce i slobodno možemo reći da imaju jednu brigu manje. Osim toga, korisnici materijalnog obezbjeđenja dobijaju određeni iznos novca kao vid podrške pred početak školske godine, a prethodnih godina i pojedine opštine su na ovaj način pomagale građanima. Sve to ipak nije dovoljno, posebno za porodice koje žive u siromaštvu”, kazali su iz Udruženja Roditelji.

Poručuju da “ukoliko ne razumijemo širinu izazova s kojima se te porodice suočavaju, malo šta možemo uraditi na dostizanju jednakosti među djecom i socijalne pravde kada je ova kategorija u pitanju.”

Cijene udžbenika za srednju školu nepromijenjene

Distribucija udžbenika osnovnim školama počeće 7. avgusta, kazali su “Vijestima” iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva (ZUNS).

Nakon što završi distribuciju osnovnim školama, ZUNS planira da dostavi knjižarama udžbenike za srednju školu.

Kažu i da su cijene udžbenika za srednju školu ostale na nivou prošlogodišnjih.

Kad je u pitanju opšta gimnazija, najjeftiniji je komplet udžbenika za maturu (83,4 eura), treći razred (88,2), drugi (88,7) i za prvi 105,2 eura.

“Kada su u pitanju srednje stručne škole, veći dio naslova se može preuzeti sa sajta ZUNS-a, dok se dio ostalih predmeta može naći u našim maloprodajnim objektima” objasnili su iz Zavoda na čijem je čelu Aleksandra Hajduković.

Pojasnili su da udžbenici za osnovnu školu nijesu mijenjani.

Od novih naslova izdvajaju sociologiju za treći razred gimnazije i čitanku za treći razred stručnih škola i ističu da su time “upotpunili prazninu koja je postojala kada su u pitanju novi predmetni programi”.

“Podijelimo, jer zajedno možemo više”

Udruženje Roditelji je i ove godine pokrenulo humanitarnu akciju “Podijelimo, jer zajedno možemo više”, čiji je cilj da djeca iz socijalno ranjivih porodica spremna dočekaju početak nove školske godine, ali i da se umanji socijalni jaz među vršnjacima.

Partner Udruženju u realizaciji tradicionalne akcije pred početak školske godine je i ove godine Fondacija “Čini dobro”, koja će donirati novac za više od 200 školaraca.

Ta Fondacija će aktivirati i onlajn platformu, kroz koju svi mogu donirati novac u samo nekoliko klikova.

Izvor-vijesti