I ne samo to, prema Basarinom tumačenju svetosavlje je osnova za nešto što on naziva „srpskim fašizmom“, a onda u pomenutoj knjizi finasiranoj našim parama ovaj nekadašnji pisac navodi kako su na bazi svetosavlja između dva svetska rata u Srbiji fašistički pokreti nicali kao pečurke posle kiše. Znajući ovo lako se zaključuje ko je u Srbiji organizovao samozvanu građansku elitu koja je svoj potpis stavila na apel podrške Milu Đukanoviću u procesu otimanja svetinja u Crnoj Gori, a sa argumentacijom veoma sličnoj onom što je Svetislav Basara napisao u svojoj knjizi koju je na našu nesreću finasirala i izdala Republika Srbija preko Službenog glasnika.

Sa druge strane situacija u Crnoj Gori u praksi dokazuje i svedoči pravu istinu o tome da je svetosavlje u osnovi srpske državotvorna ideje i civilizacije na bazi koje smo se dizali iz pepela čak i onda kada su svi mislili da su nam zatrli sve tragove. U državi članici NATO koja je uz to i pod punom kontrolom mafijaškog režima Mila Đukanovića dešava se narod koji se podigao da brani svetinje i koji to radi koristeći najmoćnije oružje, a to su krst i srpska trobojka čime je dokazano da se tekovine tzv. obojenih revolucija najefikasnije ruše nacionalnim i tradicionalnim simbolima.

Kada se tome doda i to da je vođa trenutno najveće antiglobaslističke pobune u čitavom svetu jedan osamdesetdvogodišnji monah, Mitropolit Amfilohije, dobijamo celokupnu sliku o tome da smo mi Srbi danas opet na pravoj strani istorije i da slično kao i u vreme evropskih revolucija i uspostavljanja modernih nacija postajemo jedan od simbola tog novog talasa resuverenizacije.

Iz tog razloga ne treba da čudi zbog čega sada po prvi put u poslednjih trideset godina neka srpska pobuna nije okarakterisana kao velikosrpska agresija i genocidna namera.

Iako se režim u Crnoj Gori potpomognut regionalnim „ikonama“ neoliberalne ideologije poput Stipe Mesića, Milana Kučana, Latinke Perović, Emira Hadžihafizbegovića, Svetislava Basare i drugih, zaista svojski potrudio da po modelu politike iz devedesetih Srbe stavi u kontekst retrogradnih političkih ideja i da time mobiliše međunarodnu javnost kako bi dobili pomoć da se obračunaju sa srpskim remetilačkim faktorom na Balkanu.

Možete li zamisliti koliko se sada plaše Milo Đukanović i svi drugi balkanski potpisnici tzv. „Apela 88“ pri pomisli da se svet očigledno promenio i da su se stekli svi preduslovi za srpsko stanovište i shodno tome otvaranje srpskog nacionalnog pitanja?

A sa druge strane, možete li zamisliti političko i nacionalno slepilo pa da režim Aleksandra Vučića ne koristi priliku da „zajaše“ na ovom talasu i tako zaista napravi Srbiju liderom u ovom delu Evrope? Upravo je pasivnost vlasti u Srbiji najveća opasnost za poziciju pobunjenog naroda u Crnoj Gori, a takva situacija se ima zato što se Aleksandar Vučić okružio agentima stranog uticaja i nestručnim (kvazi)patriotama koji ga svaki iz svojih razloga uveravaju da ne treba talasati i da treba biti „faktor mira i stabilnosti“.

U takvoj poziciji vlast u Srbiji postaje sve manje narodna i kopaju se sve dublji rovovi sada i po nacionalnom pitanju. Sa jedne strane tih rovova biće Beba Popović, Jelena Trivan, Svetislav Basara i onaj deo Vučićevog režima koji ovakve gura i daje im poluge vlasti, a sa druge strane biće narod. Pogađajte ko će na kraju pobediti!?