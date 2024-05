Episkop mileševski g. Atanasije osveštao je, u subotu 11. maja 2024. godine, temelje budućeg pravoslavnog hrama u selu Kosanica kod Pljevalja, posvećenom Svetom velikomučeniku i iscjelitelju Pantelejmonu.

Episkop Atanasije je čestitao svim građanima na ovom bogougodnom delu koje su započeli.

„Treba da se osećamo da smo posebno privilegovani, od Boga počastvovani, za tako veliko delo. Jer, ovaj predivni prostor, ova tvorevina Božija, što nas okružuje, zaslužuje da ima jedan predivni hram koji bi se uklapao u lepote ovih bregova okolo i činio sa njima jednu celinu. Jer hram ima tu ulogu da osveštava, osvećuje, prosvećuje, pročišćava sav prostor i one koji k njemu dolaze. Uporedo sa podizanjem ovoga materijalnog hrama još uspešnije traje i odvija se stvaranje duhovnog hrama. Kažu mi da duhovna gradnja još bolje napreduje. A to je zato što je hram utemeljen kako treba, na pravoj veri, srpskoj pravoslavnoj. To je najčvršći oslonac, i taj temelj ulepšan je tom jevanđelskom čistotom i ljubavlju, i dobrom namerom. U molitvi pozvali smo Boga u pomoć da svojom blagodaću i dalje prosvećuje srca naša, da učvršćuje slogu i ljubav, da odgoni neprijateljstva, da se ništa loše ne kosne ovoga mesta. Molili smo se za dobro zdravlje i dobro delanje, pa neka Bog ispuni naša moljenja“, rekao je Episkop Atanasije.

Prenosimo govor predsjednika građevinskog odbora za izgradnju crkve u Kosanici Dragana Šubarića:

„Evo sa Božjom pomoći započesmo ovaj hram i u Boga se nadamo da će nam pomoći i da ga sagradimo mi ili naši sinovi i kćeri.

Podižemo hram na ovom osvećenom mjestu, na ovoj zemlji koja je je kroz vjekove osveštavana krvlju, znojem i patnjama naših predaka, težaka, ratnika, stradalnika, časnih i ponosnih ljudi tvrde vjere.

To je duboko u našoj svjesti to ne zaboravljamo, jer majka naša zemlja nam je ova, bacite pogled po kršu i polju, svuda su grablja vaših pradjedova, kako reče naš veliki pjesnik.

Podiže se svetinja u kraju koji se prostire ispod ovih gora i na ovim poljima, gdje se kroz vjekove teško živjelo i umiralo, da se na vjeru pravu ne pohuli.

Podižemo hram, ne zato da bismo prkosili, već da bi stvorili neprolazno djelo, krasnu crkvu da se u njoj poje liturđije ovog sveta kao i onoga. Da on postane uzvišeno mjesto koje će nas sve okupljati, pozivati na bratsku slogu, na sabornost, na šta nas opominju i simboli sa naših slavnih zastava. Hram pred kojim će nestajati naše zavade i u kojem ćemo se moliti Hristu Bogu jedinome, za zdravlje, napredak i spasenje. Podižemo hram kao sveto znamenje našeg postojanja i neprolaznog trajanja na ovim prostorima, za sve prethodne i mnoge buduće vjekove.

Jer kad jednom, ako Bog da, stanemo ispod svodova ove svetinje, shvatićemo koliko su nevažne sve ideologije koje nas dijele, naspram potrebe da se ujedinimo u neprolaznoj vjeri u Hristu Bogu našemu.

Odlučnost i čvrsta želja da gradimo ovaj hram i da ugradimo u njega dio svoje duše, ogleda se u mnoštvu donacija, preko 300 do sada, od strane institucija, kompanija, privrednih društava i ljudi dobre volje. Zahvaljujući njima evo smo do sada izgradili temelje hrama, doveli i priključili struju i vodu. Svima blagodarimo

Ovom prilikom iskazujemo zahvalnost za izuzetan doprinos gradnji Opštini Pljevlja, sa lokalnim preduzećima, Rudniku ugljja AD Pljevlja, privrednim društvima „Zeković Gradnja“, „Deljevina“, „Tara Trans“ i ostalima, kao i svim pojedincima koji novčano, radom, uslugama ili na drugi način dopriniješe da se hram gradi“, kazao je Šubarić i zahvalio neimarima na izvedenim radovima i svim gostima koji su uveličali svečanost.

Članovi građevinskog odbora priredili su, povodom ovog značajnog događaja, trpezu ljubavi kako bi sa svim gostima koje su danas pozvali podelili svoju veliku radost. Među zvanicama bili su Predsednik opštine Pljevlja dr Dario Vraneš, predsednik Odbora direktora Rudnika uglja Pljevlja Milan Lekić.