Podsjetimo, Dakić je sredinom februara zaprijetio vojnicima da „litije vrijeđaju Crnu Goru, vojsci nije mjesto među njima“. Takođe, podsjetimo, da od kad se održavaju mirne i dostojanstvene litije, još nije zabilježen ni manji incident, pa se postavlja pitanje kako su to litije protiv Crne Gore, i kako je to trećina naroda koja izlazi na litije protiv Crne Gore.

Mrvaljević i podoficir VCG Zdravko Kasalica, koji je takođe odbio da se povinuje „prijetnjama“ nadređenih, drže lekciju hrabrosti i dostojanstva, digniteta i primjer su odvažnosti, čojstva i junaštva.





Fejsbuk zajednica uvijek prva reaguje, no ostaje da vidimo, kako će reagovati ostatak društva, civilni sektor, i brojne organizacije koje se bave ljudskim pravima, a posebno kolege koje su radile sa uzornim podoficirom Darkom Mrvaljevićem. Ukoliko izostane njihova reakcija i solidarnost da su pali i na ljudskom i vojničkom ispitu.

Pravo na slobodu i ispovijedanje vjere, jedno je od temeljnih ljudskih prava, koje se na ovaj način brutalno krši, prema uglednom podoficiru, Mrvaljeviću.

„Kao njegov dugogodišnji kolega mogu da potvrdim da je u svom odnosu prema poslu bio više nego korektan i krajnje profesionalan i maksimalno pouzdan. Da napomenem i to da ovo nije prvi put da se to kod njega ne cijeni onako kako bi trebalo…

Kao njegov prijatelj, ponosan sam na to što je dočekao da bude proganjan od takvog sistema a sve zbog slobodnog ispovijedanja svoje vjere!

Nije on na gubitku već oni koji su mislili da će ovako uspjeti da izvrše pritisak na sve ostale zaposlene u Vojsci. Neće Gospod ostaviti slugu svoga“, komentar je Mrvaljevićevog bivšeg kolege Radula Živaljevića.