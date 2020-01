Podrška ef. Hodžića SPC – primjer istinskog vjernika i suživota

Hrišćanskim pozdravom „Mir Božiji,Hristos se rodi“ Božić je okupljenima, na molebanu u Herceg Novom 10.januara, čestitao Božić, hercegnovski efendija Husein Hodžić, predsjednik Islamske zajednice Crne Gore za Budvu i Boku, savjetnik reisa za međureligijska i međunacinalna pitanja. -Učenje moje vjere je da komšiju i brata ne smijem zapustiti, da mu moram pomoći, da mu se odazovem, kad me god pozove. Pozvan sam, i velikodušno sam se odazvao. Srbi i Crnogorci su rijedak narod koji pamti dobro koje mu neko učini, neće zaboraviti i neće iznevjeriti. Dobro se dobrim mora vraćati, zato sam večeras ovde. Istina, nismo mogli biti registrovani kao prostor u kojem ćemo se moliti, već samo i jedino kao stambeno poslovni objekat, na to smo i pristali. Nema na području od Srbije na ovamo primjera da su se džamije obnovile, već su sve registrovane kao stambeno poslovni objekti. Radićemo na tom planu i ja sam prvi koji uzima barjak da širimo povjerenje i toleranciju, rekao je efendija Hodžić poručujući da je prisutan „ i po iskazu davnog, drevnog Marka Miljanova, koji reče ’Čojstvo i junaštvo je braniti drugačijeg od sebe‘, a mi smo malo drugačiji međusobno, i ja sam radi toga i došao, braćo moja draga“.

Ovde sam večeras da javno obznanim i zahvalim Opštini Trebinje i Srpskoj pravoslavnoj crkvi i gospodinu Amfilohiju, jer su posebno oni u vreme podnošenja građevinske dozvole za gradnju Centra islamskog u Kumboru bili ti koji su do tada dali najviše novca i prigoda, više nego moji muslimani i moja legitimna Islamska zajednica u Crnoj Gori,rekao je efendija Hodžić obrazlažući svoj dolazak na protestnu litiju divnim primjerima iz prošlosti međusobnog suživota i tolerancije.

-Rahmetli Iso Mahmutović, iz sela Bistrice kod Bijelog Polja, koji je 1967. godine po nalogu vlasti doveo radnu grupu na Cetinje da sruše kosturnicu. Kad je Iso vidio, rekao je: ’Ovo je svetinja, ja svetinju ne diram, a da je moje, pala bi mrtva glava‘.Policija je zaprijetila da će ostati bez posla, a on je odgovorio da daje otkaz.Prošlo je i 50 godina od tada kada me je časni episkop Amfilohije upitao da ga nađemo. Našli smo njegovog sina, doveli ga iz Francuske, i on je nagrađen ordenom, i to je gest crkve koji mi pamtimo. Imovina je ovde manje bitna, čuvajte veru. Biće imovine, a biće i kompromisa. Bog vas sve čuvao, rekao je efendija Hodžić čovjek kojeg pamte i kao jednog od onih koji su sagradili kuću porodici oca Dragana Cvjetanovića nakon njegove smrti,prenosi Radio Herceg Novi.

Efendija Hodžić je istakao da ne govori u ime Islamske zajednice, jer bi to bilo nečasno, ni u ime svih muslimana, već u svoje lično i ime njegovih vernika koji ga podržavaju.

„Pitaćete se zašto je ovde jedan običan čovek iz Bosne, sa sjevero-istoka, što gleda u Drinu i Savu, iz Teočaka, u kojem su, vjerovali ili ne, ali su istorijske činjenice, jedno vreme bile prisutne mošti Svetog Luke apostola, koga je Branković postavio baš tu pred dolazak Turaka; nažalost, uzeli su ga rimokatolici. Ne znam jesu li platili i koliko je Branković naplatio, ali tako je bilo.Ja sam odatle, imam tog kosmopolitizma, tolerancije duha. Pitaćete se zašto sam ovde, odgovaram da sam ovde što me Bog vječni pozvao da budem na pomoći bratu i komšiji.Ovde sam, jer sam, prisustvujući dešavanjima prethodne godine u hramu u Podgorici, u Baru i drugim događajima, od patrijarha Irineja čuo i to ponavljam, da je „Srpska pravoslavna crkva izuzetno raspoložena da uspostavlja i širi dobre odnose i povjerenje sa muslimanima sa Balkana, posebno sa Bošnjacima“, među kojima sam, eto, i ja.

Kao još jedan razlog podrške SPC, efendija Hodžić je naveo susret sa akademikom Matijom Bećkovićem prilikom osveštavanja hrama u Baru, koji je izrazio pohvalu na zdravicu, koju je tada „kao i večeras, samo kao građanin govorio“.

Kaže akademik: ’Efendija, svaka čast na zdravici‘, a ja njemu šeretski: ’Akademiče, hoćemo li se ćerati‘, što je njegova poznata rečenica. Odgovorio mi je: ’Dosta nam je bilo gluposti‘, i osjetio sam iskrenost.Tada sam naučio lekciju života ili dio nje, koja se zove tolerancija, u kojoj treba razumjeti, poštovati i sarađivati i sa potpuno drugačijim mišljenjima čovjeka“, rekao je efendija Hodžić.