Podrška Medojeviću

Vlast ogrezla u sve vidove kriminala, nema ni moralno ni zakonsko pravo da sudi, hapsi i odlučuje o političkim imunitetima. Nije ni naše da sudimo ko je u pravu a ko u krivu, ali jeste da tražimo pravdu i da se borimo za nju, a o pravdi se u ovoj državi može govoriti tek kada se iza rešetaka nađu svi lopovi i prevaranti iz redova DPS-a. Kada na sto polože papire o porijeklu novca kojim su kupili svoje prve “fabričice i firmice”, tek onda možemo govoriti o pravdi i poštovati pravosudni sistem ove države. “Fabričice i firmice” su im poslužile kao odskočna daska za dalje bogaćenje, a sad ih ima i među najbogatijim ljudima svijeta.

Imate li vi, dragi naši sugrađani, stotinjak hiljada eura za kupovinu jednog “hotelčića”? Vi koji zarađujete pošteno i živite isključivo od svog rada? Da li je nekome od vas država isplatila 10.000.000,00€ odštete po bilo kom osnovu? Ma o kakvoj pravdi oni uopšte govore?!

Ovo je zemlja bezakonja i nepravde i stoga vas pozivamo da u ponedeljak 12. juna organizovano krenemo u Podgoricu i u 13:00 pružimo podršku našem sugrađaninu Nebojši Medojeviću – NE DOZVOLIMO DA GA HAPSE LOPOVI I KRIMINALCI!!!

Ovim povodom, moramo upitati pljevaljske PROFESORE da li osjećaju moralnu obavezu da jednom kažu “DOSTA JE BILO?” Pitamo ih zato što jednog od njihovih najboljih đaka pokušavaju strpati u isti koš sa okorelim kriminalcima. Pitamo ih da li osjećaju grižu savjesti zbog svog ćutanja, jer oni odlično znaju da Nebojša Medojević nije isto što i Svetozar Marović? Pitamo ih kakvoj to pravdi uče djecu ako ne osjećaju obavezu da ustanu i zaštite svoje đake od kriminalaca i njihove “pravde”? Pitamo ih kada će im vaspitavanje djece biti važnije od fotelja u kojima sjede, jer je pobuna protiv nepravde jedan od najdjelotvornijih vaspitnih primjera? Molimo ih da nam iskreno odgovore u čijim redovima vide neuke kriminalce?U DPS-u ili PzP-u i DF-u? Molimo za pošten i iskren odgovor. Da li neko od njih ima obraza i hrabrosti da ustane i otvoreno pozove djecu, roditelje i sugrađane u zajedničku borbu protiv nepravde? Nije to rušenje ustavnog poretka – to je bunt protiv nepravde!

DJECO, pitajte i vi vaše profesore i direktore ko je Nebojša Medojević. Mogu da ćute ili da kažu samo najbolje. Treće je nemoguće, pa sad sami zaključite šta se krije iza njihovog nepomičnog ćutanja. Tako će i vas braniti ako zatreba!

Profesori neka postupe po svom nahođenju a mi ostali SVI U PODGORICU – SVI ZA MEDA! Ponedeljak u 13:00h ispred Skupštine Crne Gore.

Marica Leković

predsjednica Mreže žena PzP-PV