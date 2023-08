„Podrška Spajiću, vladu da podrži najmanje 49 poslanika“

Predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović saopštio je da Milojko Spajić ima njihovu podršku, ali da će glasanje za vladu zavisiti od mnogih drugih pitanja, uključujući njen sastav, politku…

Danilović (Foto: RTCG)

Nakon konsultacija sa predsjednikom Jakovom Milatovićem, Danilović je istakao da bi voljeli da daju podršku vladi, te da se nadaju da će je podržati najmanje 49 poslanika.

„Nadamo se da neće biti tijesna većina, već da će se napraviti vlada koju će podržavati najmanje 49 poslanika. To bi ubrzalo stvari u donošenju odluka. Ako se neko bude iživljavao sa zahtjevima, to ne znači da ćemo to gledati skrštenih ruku. Ako nema voljnih, da vidimo šta ćemo dalje“, rekao je Danilović.

Na pitanje koga bi voljeli u vladi, kazao je da je to pitanje za mandatara.

„Nama ne smetaju političke partije koje su trenutno najagilnije, bile to partije manjinskih naroda… Jedino nijesmo zainteresovani za saradnju sa listom koju je predvodio DPS, svi ostali koji žele da se usklade sa političkom voljom većine, za nas su dobrodošli“, poručio je Danilović.

Dodao je i da su se iz Ujedinjene Crne Gore precizno izjasnili, budući da su bili na koalicionoj listi sa Pokretom „Evropom sad“.

„Borili smo se da naša lista napravi što bolji rezultat, da nosilac naše liste Milojko Spajić bude mandatar i zbog toga ima našu podršku.“

Danilović se zahvalio predjsedniku države što je uveo novu praksu da „i mali i veliki dođu na red za razgovor o izboru novog mandatara“.

Sastanak sa predstavnicima Albanske alternative i Demokratskog saveza Albanaca zakazan je za 14 sati.

Milatović je, podsjetimo, u ponedjeljak razgovarao sa predstavnicima Albanske alijanse predvođenim Gencijem Nimanbeguom, zatim sa predstavnicima Demokratske Unije Albanaca i njihovim čelnikom Mehmedom Zenkom.

