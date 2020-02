Uoči večerašnje litije u Pljevljima danas podsjećamo na podvig naša dva sugrađana Barac Milinka (25) i Ristanović Radenka (51), koji su 16. februara, pokazali ljubav prema svetinjama hodočašćem od 75 km. Njih su pola sata nakon ponoći iz Srečanja, ispred crkve Uspenija Presvete Bogorodice, ispratili komšija Velimir Danilović i stric Velibor i brat Jovan Barac. Pješačili su Milinko i Radenko hrabro – iscrpljujuceg i ponosnog hoda i prepunog srca za Krst Časni, rutom Kovačevići-Piperi-Čardak-Rajišici-Poljana-Kovač-Boljanići-Gotovuša-Srdanov Grob-Pljevlja. Takav podvig ljubavi vrijedan je da ostane upamćen i medijski propraćen. Pridružili su se litiji na Boljanićima, odakle su svi zajedno stigli na litiju u Pljevlja.

“Ja ne odlučujem da li ću ići u bitku po tome kolika je sila koja mi prijeti, nego po tome koliku svetinju branim!“, kaže Milinko, student Fakulteta političkih nauka , navodeći da je u časni hod išao zbog svojih predaka i budućih pokoljenja.. Milinko i Radenko su uprkos hladnoći, nepristupačnom i teškom terenu, svaku prepreku prošli jer su, kažu, sa pravim ciljem išli – za vjeru i crkvu.

Jedan od statusa koji je mnogo puta podjeljen na društvenim mrežama i koji je izazvao zahvalnost i poštovanja vjernika Srpske pravoslavne crkve i svih dobronamjernih ljudi pripada našoj sugrađanki profesorici francuskog jezika Adeli Drkić a drugi gospodinu Admiru Šabotiću, kaže Milinko ističući da je ponosan na sve časne ljude koji poštuju čovjeka i Boga.

Vjera ne može biti razlog za uvredu bilo koga ali poštovanje sebe i drugih se uči od malih nogu, kaže Milinko, navodeći citat na koji je ponosan.

-Mene čudi kako mene niko ne vrijeđa na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, ni ovde ni uživo. Možda je to zato što ni ja nikog ne vrijeđam. Možda je to zato što svoj fejsbuk profil, iako privatni i na kome ne predstavljam nikoga do sebe, ne koristim za skaradne šale i niske provokacije. Možda zato što nezadovoljstvo mog komšije ne može biti moje zadovoljstvo. Možda zato što smatram da je Crna Gora nemoguća bez tih „zlih Srba“. Možda zato što nikad NISAM niti bih IKAD ni javno ni tajno oskrnavila bilo šta što je sveto mom komšiji pravoslavcu. Mene je tako učila jedna prava hanuma, hodžina unuka i istinska muslimanka, a ne DPS vjernica na baterije. Moja rahmetli nana. A vi kako god hoćete, navodi profesorica francuskog jezika Adela.

Milinko citira riječi patrijarha Pavla „da li ćemo biti ljudi ili neljudi zavisi samo od nas“ i navodi riječi Milorada G. Medakovića, iz 1860. koji kaže: “Narod koji odstupa od svojih običaja, od svog prirodnog života, taj se narod izopačiti mora, taj postaje nesrećan i po sebe i po drugoga, taj udara polugu prevrata u koren svoje sreće. Sav rad i sve kretanje duševno, mora se osloniti na prirodan život i s njime u slozi napredovati. Sloga je večita i najjača snaga, veliki i smišljeni gospodar sreće i napretka ljudskog. Ukoliko se razumna i poštena porodica slaže u svojemu domu, utoliko se mora i celo bratstvo i pleme slagati. Ako nije opšte sloge, ne može biti ni pojedinačne sreće. Iznositi slogu, jedinstvo i druževni život samo glasom, a ne pokazivati je u samom delu, nije ništa drugo do poruga.“„Vrlina ljudska mora biti i svetinja ljudska. Onaj narod mora biti najsrećniji koji je sačuvao sve ono što se saobražava njegovom duhu i srcu.“