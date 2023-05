Pogledajte ko je sve na listi Evrope sad: Spajić, Ivanović, Gorčević, Milović…

Prvi na listi Evrope sad za parlamentarne izbore je predsjednik PES-a Milojko Spajić, a slijede Filip Ivanović, Maida Gorčević, Andrej Milović, Anđela Jakšić Stojanović, Boris Pejović, Vasilije Čarapić, Srđan Pavićević (CIVIS), Vladimir Dobričanin (UCG) i Seid Hadžić (HSPP).

(Foto: PES)

Portal „CG info“ prenio je da Ujedinjenoj Crnoj Gori pripadaju dva mjesta u prvih 28 na listi Evrope sad, na osmom je Dobričanin a na 28. dr Danilo Jokić.

Glavni odbor Pokreta Evropa sad danas je održao sjednicu na kojoj su utvrdili listu za parlamentarne izbore.

Predsjednik Pokreta Evropa sad Milojko Spajić kazao je nakon sjednice Glavnog odbora da su došli do najboljeg rješenja, da su svi saglasni s listom i da je na njoj je 81 ime.

„Došli smo po mom mišljenju do najboljeg rješenja. Sada treba sa se fokusiramo na program Evropa sad 2. Najambiciozniji zadaci u Evropi u zadnjih 40 godina. Sinoć je bila diskusija, ali normalno je da raspravljamo u jednoj demokratskoj atmosferi, možda na to do sada nijesmo navikli. Ja sam sinoć zbog ranije preuzetih obaveza napustio sjednicu, ali nakon četiri sata zasjedanja“, kazao je Spajić.

Izvor-rtcg