Pojedini agenti ANB-a fabrikovali afere?

Demokratska narodna partija najavila je juče da će tražiti kontrolno saslušanje vrha bezbjednosnog sektora i tužilaštva u parlamentu zbog navoda da je podgorički M portal objavljivao tekstove protiv čelnika te stranke Milana Kneževića koje su pisali službenici ANB-a. Kako su kazali, to nije samo skandal, već krivično djelo iz nadležnosti SDT-a.

(Foto: TVCG, arhiva)

Predsjednik DNP i jedan od lidera koalicije ZBCG Milan Knežević na jučerašnjoj pres konferenciji u Skupštini kazao je da sumnja kako ga i dalje prate i prisluškuju, ističući da je u prethodnom periodu bilo mnogo zloupotreba u radu tajne službe.

On je tužio M portal zbog navoda da je „identifikovani saradnik stranih službi bezbjednosti“. Naglasio je da su sporne tekstove pisali agenti ANB-a. Takođe, Knežević je naveo da smatra da tužilaštvo treba da sasluša glavnu urednicu M portala Danicu Nikolić ali i njega, zbog navoda da su agenti ANB-a učestvovali u pisanju tekstova.

ANB PODNIJELA KRIVIČNU PRIJAVU

U tužilaštvu, Portal RTCG saznaje da je u septembru prošle godine ANB Crne Gore podnijela krivičnu prijavu protiv Danice Nikolić. Sumnjiče je za pomoć učiniocu krivičnog djela, obzirom da se radi o iznošenju tajnih podataka.

Nikolić je na saslušanju po Kneževićevoj tužbi navela da je prilikom objavljivanja navoda iznijetih u tekstu postupala poštujući kodeks novinara i Zakona o medijima, te da je informaciju da je tužilac „identifikovani saradnik stranih službi“ objavila vjerujući izvorima, i ljudima koji su joj plasirali te informacije, a isti su u ANB-u, te se ta informacija nalazi kod njih u njihovoj dokumentaciji.

Ona nije htjela da navodi ime svog izvora.

Svoj stav o istinitosti tvrdnje koja je navedena u tekstu, a tiče se tužioca, zasnovala je na tome da je njen izvor neko ko joj je i prije navedene informacije dostavljao podatke, te kaže da nije imala razloga da sumnja u tačnost informacije.

O dobijanju te informacije Nikolić kaže da nije obavijestila nadležno tužilaštvo, jer se protiv tužioca, odnosno Kneževića, već vodio postupak „državni udar“, u kom je tužilac okrivljen zato „što je imao saradnju sa stranim službama“.

Objasnila je i da nije pozvala Kneževića da se izjasni o navodima da je „identifikovani saradnik stranih službi“ zato što je tekst koji je objavljen na M portalu „autorski tekst autora potpisanog pod nazivom ‘Profesionalac'“, pa imajući u vidu tu činjenicu, nijesu imali obavezu da traže izjašnjenje od Kneževića.

Ona je istakla da je tužba samo politički pritisak. .

Ukazuje i na to da je u konkretnom slučaju riječ o autorskom tekstu, autora „Profesionalac“, a koji autori su lica iz ANB-a, kojima tuženi u potpunosti „poklanja svu vjeru“. Nikolić je izjavila da iz ranijeg iskustva kada je u pitanju ANB koji nikada nije odgovorio na upite M portala, ni ovaj put nije pribavila niti formalno niti neformalno izjašnjenje od ANB-a. Naglašava da je uvid u dokumenta ANB-a imao autor teksta „Profesionalac“.

„POLITIČKI PRITISAK NA MEDIJ KOJI SMETA KNEŽEVIĆU“

Nakon Kneževićevih optužbi juče, Nikolić je u tekstu na M portalu zahvalila čelniku DNP-a što je javnost obavijestio o tome da profesionalci u crnogorskim (i drugim) službama bezbjednosti imaju dovoljno povjerenja u taj medij da sarađuju sa njima, bilo kao relevantni izvori informacija, bilo kao autori pod pseudonimom, dajući im time posebnu relevantnost i ekskluzivitet u crnogorskom i regionalnom medijskom prostoru.

„Da je pažljivije čitao tekstove zbog kojih su on i bivši generalni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost Artan Kurti podnijeli sijaset takozvanih ‘slapp’ tužbi protiv M portala, saznao bi da autori tekstova pod pseudonimom „Profesionalac“ nikada nijesu krili gdje i šta rade. Pošto je i u ovu priču, kao i u svaku, ušao površno i motivisan isključivo time da izvrši politički pritisak na medij koji mu smeta, Knežević po ko zna koji put otkriva rupu na saksiji“, navela je Nikolić.

Knežević, pak, tvrdi da je M portal nastavak rada portala „Udar“,. Raniji šef ANB-a a sada savjetnik predsjednika Crne Gore Dejan Vukšić podnio je svojevremeno krivičnu prijavu, tvrdeći da tužilaštvo, ako to želi, može da razotkrije aferu „Udar“.

Milan Knežević (foto: DNP)

Podsjetimo, portal „Udar“ targetirao je 2020. godine kao navodne špijune i saradnike raznih službi – tužioce, bivše vojne i policijske funkcionere, sveštenike, NVO aktiviste, političare, ali i novinare. I pored niza obećanja koje je javnost mogla čuti nakon promjene vlasti 30. avgusta 2020. godine i dalje nijesu poznata imena lica koja se kriju iza portala „Udar“.

Nakon Kneževićeve izjave na pres konferenciji, poslanik Demokratske narodne partije Vladislav Bojović poručio je da će zatražiti hitno saslušanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), glavnog specijalnog tužioca (GST) i vrhovnog državog tužioca (VDT).

BOJOVIĆ: OČEKUJEM HITNU REAKCIJU TUŽILAŠTVA

Bojović je rekao da će saslušanje zatražiti kao član Odbora za bezbjednost i odbranu, ističući da je lider DNP-a iznio nove dokaze o zloupotrebama ANB-a u borbi protiv političkih neistomišljenika ranijeg režima.

Bojović je rekao da priznanje glavne i odgovorne urednice M portala Danice Nikolić da je ovaj portal objavljivao tekstove protiv Kneževića koje su pisali službenici ANB-a, nije samo skandal, već krivično djelo iz nadležnosti SDT-a.

„Ako je tačno sve ono što su pisali službenici ANB-a o Kneževiću, a zbog čega tuži M portal, onda on treba da bude procesuiran po hitnom postupku od SDT-a. Ali pošto sam uvjeren da se radi o zlouopotrebama i opasnim lažima navodno predstavljenim kao tajni podatak, onda koliko danas treba da budu lišeni slobode službenici ANB-a“, kazao je Bojović.

Poručuje da očekuje hitnu reakciju.

„Ne postoje dvije istine, niti mogu biti u pravu i Milan Knežević i spoljnji dopisnici M portala iz ANB-a. Zato očekujem hitnu reakciju SDT-a, ali i predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu Miodraga Lakovića povodom još jednog kriminalnog incidenta i zloupotreba u bezbjednosnom sektoru“, poručio je Bojović.

„ADEKVATNA REAKCIJA INSTITUCIJA IZOSTAJE IAKO JE TO PRIJEKO POTREBNO“

U razgovoru za Portal RTCG, advokat Tomica Knežević koji zastupa lidera DNP-a rekao je da se spornim tekstovima na brutalan način pokušava u potpunosti razoriti ugled, čast i dostojanstvo njegovog klijenta, pri tome se očigledno krše i odredbe Zakona o medijima i Kodeks novinara Crne Gore.

„Postupak o kojem je bilo riječi na konferenciji za medije organizovanoj od Milana Kneževića u fazi je glavne rasprave i do sada su kao stranke u postupku saslušani tužilac i tužena Danica Nikolić, glavna i odgovorna urednica M Portala, a taj portal je takođe obuhvaćen predmetnom tužbom za naknadu materijalne štete zbog povrede časti i ugleda. Knežević je svjestan činjenice da je javna ličnost i da usljed toga, saglasno sudskoj praksi i praksi Evropskog suda za ljudska prava, mora imati viši prag tolerancije na javnu kritiku. Međutim, tekstom koji je objavljen na M portalu u kojem je okarakterisan kao identifikovani saradnik stranih službi, se zaista umnogome prevazilazi taj prag tolerancije i na brutalan način pokušava u potpunosti razoriti njegov ugled, čast i dostojanstvo, pri tome se očigledno krše i odredbe Zakona o medijima i Kodeks novinara Crne Gore. Želim naglasiti i to da je ovaj jedan od dva postupka koja su u toku pred Osnovnim sudom u Podgorici po tužbi Kneževića protiv Mportala. U drugom postupku, koji je u fazi zakazivanja pripremnog ročišta, tužba je podnijeta zbog teksta o navodnim vezama Kneževića sa ruskim diplomatom Mikhailom Repinom“, istakao je advokat Kneževič za naš portal.

On je rekao da je održano ročište sa pravom izazvalo javnu reakciju Kneževića i uz to medijsku pažnju obzirom na činjenicu da je glavna i odgovorna urednica M portala „iznijela zaista šokantne detalje o tome kako je došlo do objave spornog teksta iz kojeg proizilazi da su navodno pojedini službenici ANB-a autori objavljenog teksta u kojem su iznijete tajne informacije“.

„Takvo svjedočenje pruža pregršt inkriminišućih indicija usljed kojih će postupajući sudija Osnovnog suda izvjesno biti u prilici da spise predmeta proslijedi na dalju ocjenu nadležnom tužilaštvu, a sama konferencija za medije koju je održao Knežević je dovoljan poziv tužilaštvu da formira predmet u cilju daljeg procesuiranja slučaja, a uz sve to mislim da je izvjesna i odgovarajuća reakcija ANB-a čiji integritet je ozbiljno doveden u pitanje spornom izjavom gospođe Nikolić. Nemam sumnji u to da ANB posjeduje relevantne informacije koje govore u prilog tvrdnjama iznijetim u spornom tekstu protiv Kneževića – da bi to mnogo ranije bilo adekvatno i procesuirano ali očigledno je da se u ovom slučaju radi isključivo o kontinuitetu grubih ataka na političku ličnost u cilju njegove diskreditacije“, naglasio je advokat.

Naš sagovornik ističe da aktuelna dešavanja u našem pravosuđu i bezbjednosnom sektoru na žalost pokazuju da imamo akutne probleme koji zahtijevaju odlučnu reakciju nadležnih institucija.

„Kako bismo se što prije oslobodili takvih pojava i kao društvo i država došli do željenog cilja da imamo istinski nezavisno i nepristrasno pravosuđe i sektor bezbijednosti koji će u punom obimu štititi sve građane i nacionalne interese. Na žalost, mišljenja sam da za sada adekvatna reakcija institucija izostaje iako je to prijeko potrebno za sveukupan proces demokratskog sazrijevanja našeg društva“, rekao je Knežević.

Izvor: RTCG