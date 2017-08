Na svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru Mileševa, kojom je načalstvovao patrijarh srpski Irinej u tron episkopa mileševskih uveden je vladika Atanasije (Rakita).

U crkvi Svetog Vaznesenja Gospodnjeg, pod freskom Bijelog anđela, patrijarhu su sasluživali mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije i episkopi: žički Justin, raško-prizrenski Teodosije, vranjski Pahomije, banatski Nikanor, budimljansko-nikšićki Joanikije, izabrani bihaćko-petrovački Sergije i bregalnički Marko. Takođe, sasluživao je veći broj igumana, monaha i sveštenika iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve i protojerej Mihail Podolej iz Ruske pravoslavne crkve.

Vjerni narod, koji je od ranih jutarnjih sati stigao u manastir Mileševu da pozdravi svog novog arhipastira, ispunio je hram i portu i odgovarao na svetoj liturgiji na kojoj su pojali crkveni horovi “Sveti knez Lazar” iz Priboja i “Sveti kralj Vladislav” iz Prijepolja. Nakon liturgije vjernici su imali priliku da, među brojnim svetinjama ovog manastira, celivaju i ruku Svetog Save.

Besjedeći sabranom narodu patrijarh Irinej je naglasio da je Crkva djelo Božije.

– Braćo i sestre Gospod naš Isus Hristos je osnovao crkvu svoju i dao obećanje apostolima, a preko njih i svima nama, do danas i od danas do kraja sveta i vremena, da će osnovati crkvu svoju i da je ni vrata pakla neće nadvladati. Ta reč gospoda se ostvarila, ostvaruje i ostvarivaće se do kraja sveta i vremena – naglasio je patrijarh Irinej.

Patrijarh je pozvao vjerne da novoustoličenom episkopu mileševskom Atanasiju požele dobrodošlicu i da ga prime kao svog oca i učitelja, bivajući mu odani i poslušni kao svom arhijereju i arhipastiru. Episkopu mileševskom Atanasiju patrijarh je poželio da sledi Svetog Savu i sve naše Božje ugodnike, stara se o sveštenstvu i pastvi, bude im putovoditelj i čuvar vjere, tradicije i običaja. Da mudro rukovodi Mileševskom eparhijom “decom Božijom, narodom Božjim, i kao naslednik Svetoga Save da pokažete ljubav i poštovanje prema svakome”.

Patrijarh je podsjećajući na svete, Svetog Savu, na sve svetitelje srpske, rekao da su svetitelji ugodnici Božji preko kojih Gospod šalje milost svoju prema narodu svome. A da su svi ljudi narod Božiji.

– Svi smo narod Božiji i mi hrišćani i oni koji to nisu. Svi mi nosimo lik Božiji, obraz Božiji, ikonu Božiju u sebi i zato nas Gospod poziva da sve volimo, i da sve ljubimo kao svoju rođenu braću – istakao je patrijarh Irinej.

Patrijarh je rekao da je velika čast biti u velikoj svetinji, crkvi mileševskoj, koja je nadživela “scile i haribde” i dočekala ustoličenje vladike Atanasija.

