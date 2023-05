W

Pokloničko – turističko putovanje

Ohrid 21-23 maj 2023.god.

Program putovanja

Dan 1. Subota 20.05.2023.

Polazak iz Pljevalja ispred crkve Svete Petke u 20:15 časova. Usputna kraća zadržavanja radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Noćna vožnja kroz Crnu Goru, Albaniju i Sjevernu Makedoniju.

Dan 2. Nedjelja 21.05.2023.

Dolazak u manastir Svetog čudotvorca Nauma koji je osnovao Sveti Naum, učenik Svetih Kirila i Metodija oko 900. godine. Obilazak manastirskog komleksa. Slobodno vrijeme za ručak. Nastavak putovanja ka Ohridu, smještaj u hotel u trokrevetnim i četverokrevetnim sobama sa kupatilom i čajnom kuhinjom. Odmor. Večera u restoranu hotela od 18:30 do 19:30 časova. Slobodno vrijeme za izlazak do grada i slično.

Dan 3. Ponedjeljak 22.05.2023.

Doručak u restoranu hotela od 08:30 do 09:30 časova (doručak na bazi švedskog stola) .

U 10:00 časova okupljanje grupe ispred hotela i polazak ka starom gradu. Gradskim šetalištem stižemo do crkve Sveta Sofija iz 11 vijeka, upoznavanje sa istorijatom ove drevne svetinje. Nastavak obilaska do crkve Sveti Jovan Kaneo iz 13 vijeka. Obilazak svetinje, slobodno vrijeme za fotografisanje. Nastavak puta stepeništem do kulturno – istorijskog spomenika i manastira „Plaošnik“. Odlazak do muzeja / crkve Presveta Bogorodica Perivlepta sagrađene 1295. godine sa očuvanim prelijepim vizantijskim freskama, galerija pravoslavnih ikona.

Slobodno vrijeme za ručak i ostale individualne obilaske grada i znamenitosti.

Večera u hotelu od 18:30 do 19:30 časova. Slobodno vrijeme za izlazak u grad . noćenje.

Dan 4. Utorak 23.05.2023.

Doručak u hotelu od 08:30 do 09:30 časova.

U 10:30 časova napuštanje hotela. Ukrcavanje u autobus i polazak ka Albaniji i gradu Elbasan. Obilazak manastira Svetog Jovana Vladimira, kraći odmor i osvježenje. Nastavak puta kroz Albaniju i Crnu Goru uz usputna kraća zadržavanja radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Dolazak u Pljevlja u utorak u večernjim časovima.

Cijena aranžmana 135 evra po osobi

U cijenu ulazi prevoz turističkim autobusom, dva noćenja u hotelu sa doručkom i večerom, ulaznice u hramove i manastire koje obilazimo

u cijenu aranžmana ne ulazi ručak, individualni izleti i slično.

Za putovanje je potrebna nova lična karta sa čipom ili pasoš

Kontakt 068 514 731 Miloš