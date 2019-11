Kada je, već daleke 2006. godine, gospodin Filip Vuković „pobijedio“ na lokalnim izborima u Pljevljima, obećao je sve. I toplifikaciju. Kada je 2014. godine „pobijedio“ gospodin Đačić, obećao je mnogo. I toplifikaciju. Kada je 2019. godine, silom prilika, izabran za predsjednika naše opštine gospodin Golubović, obećao je samo toplifikaciju. Prvi je izgubio izbore, drugi je podnio ostavku bez obrazloženja, a treći još uvijek aktivno radi, uglavnom na pripremi tenderske dokumentacije.

Pokazavši se kao bolji (i poslušniji) domaćin, Golubović je uspio nedavno da ugosti i Vladu Crne Gore. I vlada je bila u Pljevljima, donijela nam sto miliona evra, a od izgradnje novih i perspektivnijih objekata, obećala bolnicu. Novu novcatu. Onda su zlonamjerni građani i neprijatelji države iz redova opozicije, počeli da zbijaju neukusne šale na račun vladinog dobročinstva i velikodušnosti. Neki su čak išli i dotle pa su tvrdili, ako ova vlast ostane, malo će i to biti. Biće će nas svakog dana, sve više za hospitalizaciju.

Ali, zar ima išta važnije od istorijske odluke Vlade Crne Gore da nam da saglasnost za naplatu naknade od rudnika i termoelektrane. Takav dar od srca, za Dan borbe protiv siromaštva, nije se smio odbiti. Poklonu se u zube ne gleda, makar on bio i 1,7 procenata. Od koga je mnogo je, rekli bi zlonamjerni i neprijatelji države iz redova opozicije. Valjda je i ova cifra mjera respekta i uvažavanja pljevaljskog opštinskog rukovodstva, od strane drugova iz Podgorice. Ali, umjesto da se iz redova lokalnog DPS-a javi bar jedan glas razuma i otpora, na nedavno održanoj sjednici lokalne skupštine, svi do jednog su branili, prije svega, svoju sramotu.

Predsjednik opštine je čak predlagao slavljeničku atmosferu, u čast još jednog trijumfa Elektroprivrede nad Pljevljima, predstavljajući tih par miliona evra kao osmo svjetsko čudo i pozivao odbornike da „zaliju“ posao. S obzirom da ga je „glupost i prazna priča“ opozicije iznervirala i da je imao „pametnija posla“, napustio je sjednicu pa do pomenutog „zalivanja“ nije došlo. Na kraju su odbornici iz koalicije Elektroprivreda izglasali oktroisanu odluku premijera Markovića, vidno zabrinuti kako će to „izdržati“ Rudnik i Termoelektrana.

Sama odluka je manifest protiv logike i zdravog razuma. Naime, procenat naknade osim što je mizerno nizak, vezuje se za obim prihoda zagađivača, a ne kako bi to trebalo, za količine otpada i otrova koji se proizvode. Hipotetički posmatrano, ukoliko neko širi antraks po Pljevljima, a prihodi su mu 1000 evra, prema odluci Elektroprivreda koalicije u SO Pljevlja, platiće naknadu 17 evra i može trovati bez problema, do mile volje. Ali, poklonu se u zube ne gleda, makar bio i simboličan, u vidu milostinje.

U svakom slučaju, samo naivni i neznaveni su mogli očekivati drugačiji pristup, od strane aktuelnog predsjednika Golubovića. S obzirom da se radi o pouzdanom partijskom vojniku DPS-a i kadru Elektroprivrede, dobro smo prošli. Naravno da gospodin Golubović, nakon svoje druge ekskurzije kroz vrleti lokalne samouprave, očekuje brz povratak u prvi tim velikih državnih kompanija. Apsolutno svjestan da mu trenutna poslušnost i dobro vladanje, obogaćuje radnu biografiju u ovakvom društvu, on i ne skriva da nastupa u svojstvu advokata velikih privrednih sistema, a protiv interesa opštine na čijem je čelu.

Konačno je sazrelo vrijeme, da mi u Pljevljima shvatimo pogubnost svih naših zabluda i obmana, počevši od pedesetih godina prošlog vijeka pa do Vukovića, Đačića i Golubovića. Ne shvatimo li to danas, biće kasno da se kajemo sjutra. A do tada, kako kažu iz pljevaljskog DPS-a, ruka Vlade CG prema Pljevljima, ostaće ispružena. Naročito šaka.

POKRET ZA PLJEVLJA Pljevlja, 25. 11. 2019. godine