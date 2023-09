Pokret penzionera: Obezbijediti kredite za nabavku zimnice i ogrijeva

„Sagledavajući dosadašnju praksu i način raspodjele zimnice za penzione, smatramo da je taj način nehuman, podložan korupciji, ne zadovoljava kvalitet, a penzioneri i to skupo plaćaju“, navodi se u predlogu upućenom Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Pokret penzionera Crne Gore obratio se Ministarstvu rada i socijalnog staranja preporukom za nabavku zimnice i ogrijeva penzionerima za 2023. godinu.

„Sagledavajući dosadašnju praksu i način raspodjele zimnice za penzione, smatramo da je taj način nehuman, podložan korupciji, ne zadovoljava kvalitet, a penzioneri i to skupo plaćaju“, naveo je predsjednik Pokreta penzionera Svetozar Čabarkapa u dopisu ministarstvu.

Predlažu da Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u saradnji sa ostalim resorima, obezbijedi sredstva koja bi se kroz pozajmicu usmjerila penzionerima za pomoć prilikom nabavke zimnice i ogrijeva i to: penzionerima čija su mjesečna primanja manja do 500 eura da se obezbijedi beskamatni kredit u iznosu do 500 eura na 10 mjeseci; a ostalim penzionerima da se obezbijedi kredit do 300 eura na pet mjeseci.

„Na ovakav način penzioneri bi sami uzimali i birali namirnice potrebne za zimnicu, a jedan dio tih sredstava bi opredijelila za nabavku ogrijeva, jer su cijene ogrijeva takve da penzioneri sa minimalnim penzijama to ne mogu obezbijediti“, dodaje se u predlogu.

Čabarkapa je ocijenio da je dosadašnji način nabavke zimnice bio netransparentan i zakonski neutemeljen.

„U sebi ima dosta sumnjivih i koruptivnih radnji, a pojedine trgovine su se na taj način oslobađale namirnica lošijeg kvaliteta sa kratkim rokom upotrebe namirnica, cijene su nekad bile veće od 10 do 15 odsto od cijena u maloprodaji, a da ne navodimo propuste i koruptivne radnje kod podjele sirovog mesa. Smatramo preporuku (predlog) utemeljenim, realnim humanim i korektnim. Tražimo hitno i brzo reagovanje“, zaključuje se u dopisu.

Izvor-vijesti