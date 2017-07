Rukovođeni olimpijskim pravilom da ne treba ratovati, čak ni

saopštenjima, u vrijeme igara, uzdržali smo se od komentara nekih

pojava, koje prosto bodu oči. Po načinu na koji su crnogorski elektronski

i štampani mediji izvještavali sa 54.-ih MOSI, održanih u Pljevljima

od 5. do 9. jula, prije bi se reklo da su igre održane u Tunguziji. Naime

dan nakon otvaranja igara sa preko 2400 učesnika iz 32 grada, ni jedne

dnevne novine u Crnoj Gori nisu registrovale pomenuti događaj.

Činjenica da Ministarstvo sporta nije dalo ni žute banke za

finansiranje igara i da ministar Janović nije prisustvovao svečanom

otvaranju, najbolje govori o odnosu crnogorskog režima prema sjeveru

Crne Gore, i samoj ideji međuopštinskih igara. Naime u vrijeme

Jugoslavije i postojanja Međurepubličke zajednice za kulturno-

prosvjetnu djelatnost, čije je sjedište bilo u Pljevljima, a formirale je

opštine koje se danas takmiče na MOSI igrama, važio je politički i

kulturni princip „TROMEĐA BEZ MEĐA“. To je ono što ne odgovara

aktuelnom režimu, koji bi najradije ukinuo MOSI igre i ogradio sjever

Crne Gore od Srbije.

Tako se u centru ceremonije otvaranja MOSI, u odsustvu aktuelnog

ministra sporta, nezasluženo našao NATO ministar vojske Crne Gore

gospodin Predrag Bošković, inače naše gore, davno požućeli list. To je

čovjek koji se „proslavio“ izjavom da je vojska Crne Gore, sa svih 500

vojnika i 1500 podoficira i oficira, spremna da, ako to zatraži NATO,

ratuje protiv Srba na Kosovu i Metohiji. Zahvaljujući osobini da

kameleonski mijenja svoja politička uvjerenja, od nosioca prstena samonogramom Svetoga Save, preko pet različitih ministarstava, i to

isključivo u vladama Mila Đukanovića, stigao je do ministra vojnog

spremnog da ratuje protiv naroda Svetog Save.

Sam ceremonijal otvaranja obilježen je nekim neoprostivim

greškama, ali ćemo zbog nedostatka prostora skrenuti pažnju samo na

neke. Oficijelni spiker je prilikom svečanog defilea učesnika igara

saopštio podatak da je u vrijeme Kraljevine Crne Gore otvorena

Gimnazija u Pljevljima, što bi podrazumijevalo i presudnu ulogu u

otvaranju Srpske gimnazije, kako se zvala 1901. godine kada je počela sa

radom. I pljevaljski vrapci znaju da je Srpsku gimnaziju u Pljevljima

otvorila i finansirala vlada Srbije.

Naglašavajući ulogu pojedinih porodica u razvoju sporta u

Pljevljima, spiker je pomenuo samo tri porodice, valjda rukovodeći se

pripadnošću DPS-u, kao najvažnijim kriterijumom. Ne sporeći njihovu

ulogu ne možemo, a da ne istaknemo pojedine sportske porodice čija je

uloga i značaj u razvoju pljevaljskog sporta, pa i samih MOSI

nezaobilazna. Braća Predrag i Nenad Peruničić igrali su rukomet za

Rudar, Partizan, Crvenu Zvezdu, reprezentaciju Jugoslavije i najveće

timove u Evropi. Nenad je proglašen za najboljeg rukometaša svijeta kada

je sa njemačkim Kilom osvojio Kup šampiona Evrope.

Porodica Dragašević dala je plejadu sportista: atletičare Slavka,

Dimitrija-Dika i Labuda-Lalana, fudbalere Konstantina-Kola, Mila i

Zdravka, atletičarku i košarkašicu Nadu i košarkašicu Miru. Svi su

bili učesnici MOSI igara, a Slavko reprezentativac Jugoslavije,

višestruki prvak i rekorder na 100, 200 i 4×100 m (štafeta) u dresu

Zvezde i Partizana, učesnik brojnih svjetskih i evropskih takmičenja.

Porodicu Nuhanović proslavili su brojni sportisti: Remzo,

najbolji fudbaler „Jakića“ i najsvestraniji sportista Pljevalja u svoje

vrijeme, jer je igrao i košarku i rukomet, a bavio se i gimnastikom.

Košarku su igrali Hazbo, Zarka i Šehrija-Saša.

I na kraju grijeh bi bio ne pomenuti brojne sportiste iz porodice

Damjanović: Mile rukometaš Rudara iz slavne generacije koja je igrala u

Prvoj ligi Jugoslavije, Jovan-Joja fudbaler Rudara i Sutjeske, igrao u

Prvoj i Drugoj saveznoj ligi Jugoslavije, Dragan fudbaler Rudara i Bosne,Novak-Noca košarkaš i atletičar, prvak Crne Gore i MOSI u skoku u

dalj, 15 puta učestvovao na MOSI igrama, Mira gimnastičarka.

I kao šlag na tortu bio je sam čin proglašenja igara otvorenim, jer

je nezabilježeno da predsjednik Opštine pozdravlja učesnike, a

predsjednik Skupštine proglašava igre otvorenim. No ne treba se

ničemu čuditi, kad politika uplete svoje prste. „Dame i gospode“ vidimo

se u Priboju na 55.-im MOSI u julu 2018. godine.