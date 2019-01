Po ko zna koji put se pokazalo da u maloj bari ne može da obitava mnogo krokodila. Čak ni činjenica da su svi krokodili bili prvoborci za suverenu Crnu Goru i NATO integracije nije omogućila miran suživot u malenom Montenegru. Slučaj „koverta“ i odmetanje Duška Kneževića Londonu u hajduke, još jednom je potvrdio da je u Crnoj Gori najteže dokazati ono što svi znaju.

A svi smo znali da je na vlasti državna partija koja je srasla sa institucijama države i organizovanim kriminalom. Iz ove perspektive jasno se vidi, koliko je bilo zaludno i smiješno formiranje Vlade izbornog povjerenja pred izbore u oktobru 2016. godine, kada je opozicija povjerovala da se sa par ministara u Vladi može kontrolisati DPS hobotnica. Ako se iskontrolišu državni fondovi onda uskaču paradržavni i DPS tajkuni.

Zanimljiva su prva reagovanja iz DPS-a o „najboljem čovjeku“ Migu Stijepoviću, kako ga je nazvao sin Vrhovnog državnog tužioca i sramotnom snimanju čina predaje novca školskom drugu. Na kraju, zgranuti su činjenicom, da se neko uopšte bavi optužbama Duška Kneževića, dok je u toku suđenje akterima afere „državni udar“. Nema nikakve sumnje da će državne institucije sve učiniti da dokažu kako je veća jeres privatno snimati DPS čelnike, pa čak i kada se bave nedozvoljenim radnjama, koje u svakoj normalnoj zemlji podliježu krivičnoj odgovornosti.

Uostalom, zar smo zaboravili kako je prošao slučaj iz referendumske kampanje o državno pravnom statusu Crne Gore, kada su aktivisti DPS-a „prelamali mozak“ Mašana Buškovića. Krivima su proglašeni oni koji su to snimili i obnarodovali, a „prelamanje u mozgu“ dobilo je status savremene bitke na Vučjem dolu za nezavisni Montenegro. Zar smo zaboravili kupovinu ličnih karata u Pljevljima uoči parlamentarnih izbora 2012. godine, i to novcem Centra za socijalni rad, namjenjenim za pljevaljsku sirotinju. Akteri kupovine ličnih karata uglavnom su osuđeni na uslovne kazne i danas se nalaze na značajnim funkcijama u lokalnoj upravi, ili su direktori škola. Nikom nije ni palo na pamet da istraži odgovornost resornog ministra i koordinatora DPS-a za Pljevlja bez čije saglasnosti se to nije moglo raditi.

Zbog svega navedenog, ovo je poslednja prilika opoziciji u Crnoj Gori da se udruži i učini sve kako bi Crnu Goru spasila od DPS pošasti. A kad dođe do smjene vlasti, prvo što treba učiniti je usvajanje Zakona o zaštiti Crne Gore od Gospodara, njegovih kumova, braće i sestara, jer svaka ničim ograničena vlast koja traje 30 godina nužno završava u kriminalu i korupciji. A gospodarova blizina je prirodna sredina za sticanje bogatstva, tako je bilo od Njegoša do Mila Đukanovića.

U Pljevljima, 16.01.2019.god.

POKRET ZA PLJEVLJA