Pokret za Pljevlja: DA LI JE MILOVO MASLO ZA RAMAZANA?

Ovih dana su Pljevlja izašla na loš glas po dva osnova. Prvi je korona koja u našem gradu bukti nesmanjenom žestinom, ali o tome u nekom od sledećih saopštenja. Drugi su protesti povodom imenovanja Harisa Đurđevića, kadra DPS-a, za načelnika Centra bezbjednosti Pljevlja. Tako je reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić izjavio : „Ako ovo u Pljevljima nije šovinizam, onda ne znam šta je. Ako nemamo prava na neke funkcije, poželjno bi bilo da nam se odgovori, da li imamo pravo na vazduh?“

Istoričar i akademik DANU Šerbo Rastoder, pridružio se u osudi Pljevalja, podsjećajući: „ da su Pljevlja tokom 90-tih bila centar realizacije fašističkih ideja – skrnavljenja spomenika islamske kulture, do ubijanja i protjerivanja građana koji su se tu sklonili od ratnih dešavanja na prostoru Jugoslavije.“ Ova optužnica svakako nije mogla bez podrške naše sugrađanke Kenane Strujić Harbić, poslanice Bošnjačke stranke: „tako je bilo 90 –tih, a ni danas se nije mnogo promijenilo. Ipak, Bošnjaci, iako im se prijeti, iako ih zastrašuju, oni neće otići nikamo iz Crne Gore… Naša saradnja sa DPS- om i Đukanovićem je bila više nego uspješna, on se pokazao kao prijatelj manjinskih naroda u Crnoj Gori“, poentirala je gospođa Strujić Harbić.

Nego da vidimo i drugu stranu medalje, pa pođimo redom. Pokret za Pljevlja smatra da je normalno i prirodno da političke partije manjinskih naroda budu zastupljene u svakoj Vladi, bez obzira ko je formira. Zato nam je bilo drago kad je, u to vrijeme mandatar, Krivokapić, između ostalih ponudio i Bošnjačku stranku da uđe u Vladu. Oni su tu ponudu odbili. Slijedi pitanje za milion dolara, zašto su to uradili? Ako je tačna Rastoderova trvrdnja da su Pljevlja tokom 90-tih bila centar realizacije fašističkih ideja, kako objasniti da su dvojica protagonista „vrućeg ljeta 92“ u Pljevljima, kasnije zahvaljujući podršci Mila Đukanovića i glasovima Bošnjaka-Muslimana postali predsjednici Opštine. Doduše, Milovu podršku su dobili kad su okrenuli ćurak naopako i podržali njegovu antisrpsku politiku. A to koliko se Đukanović pokazao kao „prijatelj manjinskih naroda u Crnoj Gori“ , i da li je njegovo maslo za Ramazana, govori činjenica da je bio predsjednik Vlade u vrijeme deportacije muslimanskih izbeglica iz Bosne i Hercegovine.

Koliko je ljubav između Bošnjačke stranke i DPS –a promenljiva kategorija najbolje govori slučaj Kenane Strujić Harbić. U vezi parlamentarnih izbora 2012.godine, Opštinski odbor Bošnjačke stranke, uz potpis predsjednice Strujić je istakao: „pritiske od strane DPS aktivista na članove i simpatizere Bošnjačke stranke, zbog čega su morali da promijene spisak svojih članova u biračkim odborima. Mnogima je prijećeno da će izgubiti socijalna primanja, da će ostati bez posla, ili će biti brisani sa evidencije Zavoda za zapošljavanje“. Tom prilikom su Oppštinskoj izbornoj komisiji dostavili video zapis sa biračkog mjesta br. 11, na kome se, po njihovim tvrdnjama, jasno vide lica koja krše pravila o radu biračkih odbora, i fotografiju zaokruženog glasačkog listića, koji je služio kao dokaz za isplatu novčanih sredstava.

A gospođa Kenana je lično, svojim mobilnim telefonom, snimila tadašnju poslanicu DPS-a Lj.A. kako krišom ubacuje zaokružene glasačke listiće u kutiju. Matrijal je prikazan članovima Opštinske izborne komisije i međunarodnim posmatračima, a nakon toga upućen Osnovnom državnom tužilaštvu Pljevlja. Tamo je „baka zakopala jaje“ i nikad se ništa izleglo nije. Tako se zatresla gora, ali se nije rodio miš, nego je gospođa Kenana primljena da radi u Rudniku uglja. Optužbe su se izgubile u pljevaljskoj magli, a ljubav između DPS–a i Bošnjačke stranke je iz godine u godinu postajala sve jača. Nakon prošlogodišnjih avgustovskih izbora, koje je koalicija DPS-a i Bošnjačke stranke izgubila, gospođa Kenana je zaposlila supruga u Termoelektranu Pljevlja. U Pljevljima važi nepisano pravilo da je Bog vidio onu porodicu čiji makar jedan član radi u Rudniku uglja ili TE Pljevlja. Po toj logici gospođu Kenanu su vidjeli i Bog ( Alah) i Milo Đukanović.

POKRET ZA PLJEVLJA