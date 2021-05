Pokret za Pljevlja: DUGO PUTOVANJE OD “RATA ZA MIR“ DO MIRA ZA RAT

Juče se navršilo 17 godina od ubistva Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista „ Dan“. Ni 17 godina nije bilo dovoljno da se pronađu i pravosudno osude nalogodavci i izvršioci ovog gnusnog zločina, koji će ostati tamna mrlja u novijoj istoriji Crne Gore. Međutim, ne treba se tome čuditi, jer ga je ubila sprega vlasti i organizovanog kriminala, koja je do 30.avgusta prošle godine, besprizorno, odlučivala o životu i smrti svakog građanina Crne Gore.

Razumije se svako je imao svoje razloge za ubistvo g.Jovanovića, vjerujući da će tako ugasiti luču slobode u Crnoj Gori. Mafiji je smetalo pisanje o njihovim mutnim i krvavim poslovima, a vlast je krenula u pripremu za održavanje pokradenog i otetog referenduma o državno –pravnom statusu Crne Gore. Bio je to jedini način da se za ciglo 17 godina prelomi i prekalemi volja građana Crne Gore. Potsjećamo da je g.Đukanović, kao predsjednik Vlade organizovao referendum 1992.godine, na kome je opcija za zajedničku državu sa Srbijom pobijedila sa 95 % podrške, od broja onih koji su glasali. Doduše pristalice nezavisne Crne Gore osporavale su demokratski kapacitet pomenutog referenduma tvrdnjom da se glasalo na haubama automobila i u kafanama.

Nema sumnje da je bilo i toga, ali svakako nije bilo razvoda brakova kao u Beranama, ili kupovanja volova kao u Pljevljima, i još more do tada nezamislivih radnji i postupaka . Uostalom ako laže koza, ne laže „Bijela knjiga“. Zbog toga je prolivena krv Duška Jovanovića kako bi se utegla i disciplinovala politička volja građana Crne Gore. U tom cilju su formirane i čuvene „crne trojke“, koje su pod okriljem mraka, prebijale slobodnomisleće ljude, od znamenitog pjesnika Momira Vojvodića do istog Duška Jovanovića. Zasluge Veselina Veljovića za njihovo formiranje i djelovanje svakako treba odmjeriti i „nagraditi“, po odgovarajućem članu Krivičnog zakona.

Ima li nade da se otkriju nalogodavci i izvršioci ovog monstruoznog ubistva? U vrijeme neograničene vlasti Mila Đukanovića najteže je bilo dokazati ono što svi znaju. Sada su se stvari promjenile. Dovoljno je otvoriti tri crne kutije oličene u Milu Đukanoviću, Dušku Markoviću i Veselinu Veljoviću. Staro je pravilo, da bi se kutije otvorile prvo se moraju zatvoriti. Razumije se najpametniji od njih biće zaštićeni svedok, a druga dvojica dobiće primjerene kazne „ni po babu ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga“. A pravda je spora,ali dostižna i mora stići čovjeka koji je vodio „ rat za mir“, a danas je spreman da žrtvuje mir i izazove građanski rat u Crnoj Gori, da bi sačuvao poslovnu imperiju , svoju , svoje porodice, kumova i prijatelja. Zbog toga je najavio navodnu odbranu Crne Gore iz šume, zbog toga formira lažne komite i patriotske saveze, zbog toga promoviše ustašku ideologiju u Crnoj Gori.

O karakteru tog patriotizma najbolje svjedoči činjenica da brat od ujaka Mila Đukanovića potražuje, ni manje ni više, nego 40 miliona evra od države Crne Gore, zbog toga što mu je stopirana izgradnja mini hidroelektrane u nekoj vukojebini na sjeveru Crne Gore. A razlog je, gle čuda što i seljani koji žive u toj vukojebini, žele da žive život dostojan čovjek u trećem milenijumu.Tako je čerupanje Crne Gore postalo mjera patriotizma.

U međuvremenu, mnogo je vode proteklo Tarom i Moračom, ali ni sva ta voda, ne može oprati grijeh odlazećeg gospodara Crne Gore. Još jednom se potvrdilo da se ništa značajno ne može praviti na zločinu.

POKRET ZA PLJEVLJA