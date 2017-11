Drama sa devastacijom životne sredine u Pljevljima se nastavlja, i ne nazire joj se kraj. Sve mjere Vlade Crne Gore i lokalne uprave, od kratkoročnih do dugoročnih bile su bez efekta, i ostale mrtvo slovo na papiru. Prema podacima iz Informacije o stanju životne sredine u 2016. godini, koju je nedavno usvojila Vlada, srednje dnevne vrijednosti PM10 čestica su 181 dan prelazile propisanu graničnu vrijednost od 50 mikrograma po metru kubnom, a dozvoljeni broj prekoračenja je 35. Koncentracija sumpor dioksida je u protekloj godini 21 dan bila iznad granične dnevne srednje vijednosti, a ne smije se prekoračiti više od 3 puta u toku godine.

Dva su razloga što Pljevljaci i dalje po pola godine žive u gasnoj komori. Prvi što Vladi Crne Gore nije ni stalo do zdravlja građana Pljevalja, već do besomučne eksploatacije pljevaljskih rudnih bogatstava, a lokalna uprava zarad ličnih interesa nema snage da se tome suprotstavi. Drugi razlog je što je osnovna premisa kod usvajanja planiranih mjera za poboljšanje stanja životne sredine u Pljevljima, pogrešno postavljena. Naime, kao glavni krivci optuženi su kotlarnica u Skerlićevoj ulici i individualna ložišta, i ako i pljevaljske ptice znaju da su to Rudnik uglja i Termoelektrana Pljevlja. Razumije se da su za ovakav pogrešan zaključak presudni bili interesi Vlade i njoj bliskih tajkuna.

Ako vam je osnovna premisa pogrešna onda su sve mjere koje se preduzimaju pogrešne i predstavljaju bacanje para, i prašine u oči građanima Pljevalja. To vam je isto kao kad sjednete u pogrešan voz, onda su vam sve naredne stanice dalje od cilja. Zbog toga se i nabavka peleta i briketa od strane lokalne uprave po subvencionisanim cijenama od strane Opštine pokazala kao ćorak. Na stranu što se te nabavke obično realizuju po nevaktu, oko Nove godine ili kasnije, i što Vlada i Opština djeluju kao raštimovani orkestar, pa je Opština pelet dijelila proljetos, a Vlada peći za pelet jesenas.

Ovih dana plasirana je u javnost nova šarena laža za Pljevljake. Naime, kratkoročnim akcionim planom za opštinu Pljevlja u slučaju prekoračenja ili rizika od prekoračenja praga upozoravanja za sumpor dioksid (SO2), koji je donijela Agencija za zaštitu životne sredine, između ostalog planirano je i sledeće. Ukoliko trajanje prekoračenja sumpor dioksida u Pljevljima bude duže od 12 časova dnevno – biće zatvoren Rudnik uglja, obustavljena nastava u školama i vrtićima i zabranjeno kretanje privatnih automobila čiji motori koriste dizel gorivo.

Unaprijed nudimo opkladu svima koji to obećavaju, da se to neće nikada desiti. Ako ništa drugo u sred mjerenja pokvariće se aparati Agencije za zaštitu životne sredine, kao što se i ranije dešavalo kod enormno visokih koncentracija štetnih materija u vazduhu. Ako Vlada Crne Gore neće da donese odluku da sjedište ekološkog inspektora bude u najzagađenijem gradu Crne Gore, ko može vjerovati u obećanje da je spremna da zaustavi rad Rudnika uglja i Termoelektrane zarad zaštite zdravlja građana Pljevalja.

Građanima Pljevalja je izgleda suđeno da žive u gasnoj komori, udišući najzagađeniji vazduh u Evropi, i koriste vodu iz Vezišnice i Ćehotine, najzagađenijih rijeka u Crnoj Gori. I trpe najdugovječniju vlast u Evropi. Jedina utjeha je što je proljeće blizu, a sa njim i novi izbori od lokalnih, preko parlamentarnih do predsjedničkih.

U Pljevljima, 17.11.2017. godine

POKRET ZA PLJEVLJA