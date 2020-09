Evo zore, evo dana, evo Seja i Bobana. Ideja je sportskog komentatora Milutina Grgura, koji je slaveći gol Crne Gore protiv Malte, parafrazirao stihove ustaške pjesme: „ Evo zore, evo dana, evo Beća kapetana“. Pošto ustaške pjesme sve više ulaze u modu u Crnoj Gori, mi za razliku od gospodina Grgura, uz pomenute stihove, ne slavimo, nego oplakujemo zlu sudbinu građana Crne Gore, u vremenu korone.

Velike zasluge za to pripadaju doktorima Bobanu Mugoši, profesoru i direktoru Instituta za Javno zdravlje i njegovom pomoćniku dr Senadu Begiću. Nije šala, ustanova na čijem su čelu, je dobitnik Trinestojulske nagrade za 2020 godinu. Prilikom uručivanja nagrade predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović je saopštio: „ Ova nagrada uručuje se ne samo za prvu pobjedu, već za sve prošle i buduće bitke …“ Ali ne lezi vraže, u Crnoj Gori je, u poslednjih 30 godina, važilo pravilo da se nijedna nagrada ne može dobiti, ako kandidate ne „prepozna teren“. Drugim riječima ako niste član ili glasač DPS-a. To pravilo se potvrdilo i na rezultatima Instituta za Javno zdravlje i famoznog NKT-a. Obistinila se rečenica „ da će nam pući pogibija“, koju je svojevremeno, izgovorio dr Mugoša, misleći da su kamere i mikrofoni isklljučeni.

Još prije izbora smo upozoravali na novi talas korona virusa, jer je tako bilo svuda gde su održani izbori od Srbije, preko Hrvatske do Sjeverne Makedonije. Ako već nisu odloženi izbori, onda su se morali zabraniti svi predizborni skupovi i okupljanja po bilo kom osnovu. Nažalost, za razliku od junaka naše priče, koji su se proslavili pronalaženjem vjerskih klastera, a žmurili na „patriotske“ skupove, korona virus nema ni nacionalne, ni vjerske, ni stranačke receptore. Juče je bilo 30 %, a preključe 37 % pozitivnih, od broja testiranih, na korona virus .

Nije nam ni na kraj pameti da tvrdimo kako pomenuta gospoda nisu znali šta će se desiti. Najbolji dokaz za to je što su još prije izbora odlučili da se školska godina odloži za 1.oktobar. Njihova krivica je što su pristali da budu spin doktori. Kako i ne bi kad njihov šef, predsjednik NKT-a i potpredsjednik Vlade Milutin Simović javno priznaje da mu je srce bilo na mitingu „patriota“ u Podgorici. Isto tako gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković i ministar vojni Predrag Bošković, iako članovi NKT-a, bili su aktivni učesnici i organizatori pomenutog mitinga.

Svojevremeno je američki predsjednik Abraham Linkoln objašnjavajući šta znači spinovanje pitao ljude: „Ako rep proglasimo za nogu, koliko pas ima nogu?“ Oni koji su bili skloni spinovanju odgovarali bi da pas ima pet nogu, a on ih je ispravljao : „ Nije tačno, pas ima četiri noge, jer rep nikako ne može biti noga“. Nažalost, u Crnoj Gori već decenijama, na djelu je neviđeno spinovanje, pa sve što je repato ima pet nogu.

Kako je moguće da u Pljevljima, u vrijeme korone, veći dio grada, tri dana po 10 sati nema ni struje ni vode? Izuzetak nije bila ni bolnica u kojoj se liječe kovid bolesnici. I da čudo bude veće, iako je direktor bolnice u predizbornoj kampanji primio ne mali broj ugovoraca ( na određeno vrijeme) kovid bolesnike nema ko da odnese sa odeljenja do bolničkih kola, već to, bez ikakve zaštite, radi rodbina. Bilo bi mnogo pametnije da im je gospodin direktor, umjesto što vataju zjale, nabavio skafandere, kako bi mogli, bez rizika, prenjeti kovid pacijente. Ali ne treba se čuditi što direktor bolnice, inače stomatolog po struci, to ne zna, a ministar zdravlja je po svoj prilici u izolaciji. Dok je u predizbornoj kampanji, maltene svake nedelje, pohodio rodni grad, obećavajući kule i gradove, sada ga nema ni od korova.

Još jedna vijest, pored saopštenja o broju inficiranih u umrlih od korone, potresla je ovih dana Crnu Goru. Presuda Osnovnog suda u Kotoru da je 17 – godišnji „ tatin sin“ M.S. koji je jahtom usmrtio Maju Šljivančanin osuđen na 120 sati društveno korisnog rada i pojačan socijani nadzor, svakako će ući u anale besudne države. Odnos između veličine jahte koju je vozio M.S. i malog čamca u kome se nalazila Maja, postao je paradigma za prava „malih“ i „velikih“ u Crnoj Gori.