Kada je, krajem devedestih, Milo Đukanović čvrsto odlučio da ponovo zaigra šah i u velikom stilu, umjesto maskirne, obuče finu, demokratsku, evropsku i NATO uniformu, i laicima je postalo jasno da se nešto krupno iza brda valja. Kada je uz njegov blagoslov, januara 2000. godine, neki od cetinjskih policajaca „rukopoložio“ takozvanog mitropolita nevladine organizacije CPC, bilo je još jasnije da ponovo „godine počinju januarom“. I Milo stvori Miraša.

I tako je krenulo sve po planu i kako treba, uz pomoć prljavog novca, mafije i zdušne pomoći inostranih „prijatelja“, od pape Benedikta XVI do Šeika Mohameda i Šinavatre. Prvo je razbijena zajednička država sa Srbijom na pokradenom referendumu, onda je ukraden srpski jezik kojim govori 60 % stanovnika, protivno volji 85 % građana priznato takozvano Kosovo i, silom na sramotu, „ugurana“ država u NATO alijansu. Na prvi pogled, plan brutalnog rasrbljavanja Crne Gore i rađanja novog, prozapadnog Montenegra, tekao je savršeno. Mentori u Vašingtonu, Briselu i Vatikanu zadovoljno su trljali ruke.

Ipak, jedan polovni zupčanik u mašini, godinama projektovanoj da smrvi i satre sve što je srpsko u Crnoj Gori, zaribao je skroz na skroz. Nesrećni Miraš, pune dvije decenije, sa svojom sektom, ne mrda s mjesta. Anatemisani raspop u službi milenijumskog Montenegra, danas ima manje pristalica nego kada ga je Veliki vođa stvorio, prije dvije decenije. Za cijelo to vrijeme, od „činodejstvovanja“ Milovog Miraša, upamćen je samo onaj detalj, kada ga je pritisnula tenda, te je jedva izvukao živu glavu. Bješe i to neko znamenije. Tada je od udarca tupog predmeta po glavi, pomiješao praznike pa redovno, svojoj „mnogobrojnoj pastvi“, čestita Božić sa tradicionalnim hrišćanskim pozdravom, „Hristos vaskrse“! Blago toj „crkvi“ kojoj „Tomos“ dadoše Milo, Migo i Duško na Osmom kongresu DPS-a.

Uvidjevši da od polovnog raspopa vajde biti neće, iza „projekta sektašenja Crne Gore“ moradoše stati lično najviši državni i partijski funkcioneri. Od Velikog vođe pa sve do Obrada – Miša, diplomiranog profesora srpskog jezika, koji je u svjetskoj istorijskoj nauci postao poznat čuvenom tvrdnjom da su Nemanjići, naoružani kalašnjikovima u 14. vijeku, okupirali Montenegro. Ali avaj! Zakon uperen u najjači stub istinske i Prave Crne Gore, Srpsku pravoslavnu crkvu, koji su na silu, „uru prije svitanja“ donijeli, preko noći se okrenu protiv svojih pisaca. „Nije lako s Bogom ratovati“, reče nedavno, Njegova svetost Mitropolit Amfilohije. Taj nesrećni zakon, voljom božijom, učinio je da se vjerni, pravoslavni narod sabere oko svoje svete crkve kao nikada prije. Sto hiljada ljudi na litijama, sa ikonama i svijećama u rukama, šeta mjesec dana, u miru i tišini, moleći se i za one koji ne znaju što čine. Poređenja radi, zamislite da u jednoj Francuskoj, na ulice danima izlazi deset miliona građana! Milo Đukanović će na kraju svoje političke karijere, zaslužiti i priznanje. Ujedinio je pravoslavlje širom svijeta, kao nikada, niko prije. Od Moskve do Jerusalima, od Čikaga do Vladivostoka, odliježe gromoglasno „ne damo svetinje“!

Ima li ljepših slika od naših svetih litija ovih dana, drage Pljevljanke i Pljevljaci? U miru i tišini, sa ikonama, svjećama i slikom najvećeg od nas, našeg Blaženopočivšeg patrijarha Varnave, rekosmo sve što bi pametnima trebalo biti dovoljno. Rijeke vjernog naroda, na hiljade, danima i noćima bez redara i obezbjeđenja, nisu napravile ni najmanji incident. Zaludu Pljevlja pohodiste ovih dana, inovjerni NATO ministre Predraže i inovjerni premijeru Markoviću. Džabe ste krečili, sa nama šetaju i mole se časni članovi, funkcioneri i odbornici vašeg DPS-a, naša pravoslavna braća u Hristu.

Mi svetinje ne damo, čukunđedovi su nam ih kamen po kamen gradili i krvlju odbranili, u najtežem vremenu, krčeći nam put ka nebesima. Ne dirajte nam u njih, prosti vam bili milioni, kamioni, koverte i vile od par hiljada kvadrata. Molimo vas da se vratite na put razuma, dok još ima vremena. Ovo nije politika, ne pozivamo na to kao opoziciona politička stranka, već kao vjernici i Hristovi vojnici. I vas braćo i komšije muslimani, pozivamo da nam pomognete u odbrani svetinja, ne kao pojedinci, nego organizovano i masovno. Dobro se dobrim uvijek vraćalo.

Poseban poziv upućujemo gospodinu premijeru Markoviću, još jedanput. Jeste li samo kadri i da li samo dotle dopire vaša premijerska moć, da osudite sječu barskih čempresa? Zbog čega ste dolazili na sjednicu Opštinskog odbora u Pljevlja? Ako ste htjeli da se kuražite novim bajanjima protiv Srpske pravoslavne crkve, možda bi vam bolje krenulo sa Cetinja. Jeste li dozvolili vašim odbornicima da dođu na sjednicu Skupštine opštine koju sazivaju građani ili su spremni da ponovo služe nekom drugom, a ne Pljevljacima? Ne bi im bilo prvi put. Sada je prilika, gospodine Markoviću, da lupite šakom od sto i uđete u istoriju. Da ne obrukate pretke i slavni Mojkovac! U suprotnom, ostdoste zauvijek potpredsjednik, zamjenik i drugi, odmah do vječito i u svemu prvog! Imate li snage? Nebesko je uvijek i dovijeka carstvo, a zemaljsko za malena. Makar bilo i do Majamija!

Ne damo svetinje!

POKRET ZA PLJEVLJA

Pljevlja, 27. 01. 2020. godine