Dugo smo vjerovali da su pojedini antisrpski tekstovi u nezavisnom dnevniku „Vijesti“ incidentalnog karaktera. Ali nisu. Radi se o sistemu koji traje decenijama. Treba se samo prisjetiti svojevremenog naslova, kako čak i Srbi, kad dođu na more, traže smještaj sa kupatilom. Jedan od vodećih kolumnista pomenutog dnevnika godinama je titulisao blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija kao crnogorsko-primorskog i „brdsko-brzinskog“. Mnogi su pomišljali da je to bio jedan od uslova da bi opstali kao nezavisna opoziciona novina pod Milovom vlašću.

Ali avaj. I kad je Milova vlast pala na izborima, prvenstveno zbog bezobzirnog napada na Srpsku pravoslavnu crkvu, novinari „Vijesti“ nisu izvukli pouku. Tako poznata kolumnistkinja „Vijesti“ piše da je spremna da se odrekne i Petrovića kako bi negirala srpsko porijeklo Crnogoraca. „ Ko god da su bili, i odakle god da su došli, nijesu bili naši preci. Nego su samo upravljali državom naših predaka. Vlastitog potomstva ni jedan od tih Petrovića –liše knjaza Danila i kralja Nikole – nije imao, i to iz subjektivnih razloga. Danilo jeste imao jednu šćer, Nikola devet plus tri sina, ali to iz objektivnih razloga nije moglo biti dovoljno za nastanak jednog naroda, čak ni ovako malog kao što je crnogorski“.

Al` je đavo, ali su mađije, ili nešto gore od oboje. Ko je mogao vjerovati, da će čak i ova Crna Gora iz filmova Živka Nikolića krenuti u istragu Petrovića i odricanje od Gorskog vijenca i svih čitanki i bukvara iz tog vremena, kad je bila Pijemont srpske slobode. A sve je počelo rušenjem Njegoševe zavjetne kapele, jer su komunisti vjerovali da će tako prekinuti najjaču vezu crnogorske države i srpske nacije. Kao da se ne zna dan, sat i godina, kad je oktroisana crnogorska nacija u prvomajskom izdanju crvene Borbe 1946.g. Zato ne treba da čudi što je u vrijeme knjaza Nikole 1909.g Srba u Crnoj Gori bilo 95 % , a 1948.g svega 1,78% .

No to nije razlog da se bilo kome u Crnoj Gori osporava pravo da se nacionalno izjašnjava kako želi. Zato se ne možemo načuditi potrebi vodećeg mulca među zmajevima „Vijesti“ da na tako grub način izvrijeđa patrijarha srpskog Porfirija, nazivajući ga „mulom, običnim popom i lošim političarem“, a mitropolita Joanikija, ni manje ni više nego „onaj đilkoš“. Naivno je njegovo vjerovanje da će se opravdati praveći paralelu između tamo nekih: Mika Živkovića, Mija – boksera i malog Nikolaidisa, koje takođe naziva mulama, i crkvenih velikodoslednika Srpske pravoslavne crkve. Usput, poziva Murinja ( specijani državni tužilac Milivoje Katnić) da formira predmet i otvori izviđaj protiv patrijarha srpskog Porfirija. A razlog je što poštuje crkvene kanone i što je na Cetinju ustoličio mitropolita Joanikija, a u Berana vladiku Metodija. Uprkos pritajenom nadanju „Vijesti“ da se to neće desiti.

Tako se još jednom bjelodano pokazalo da su „Vijesti“ protiv Mila Đukanovića, ali za sve identitetske tekovine njegove 30-godišnje vlasti i besprizorne antisrpske politike.

Ali ko će ko Bog. Juče je Kolumbo ( čitaj Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara ) otkrio Milovu Ameriku. A Milova Amerika zahvata Veliku Britaniju, Švajcarsku, Britanska djevičanska ostrva, Panamu i Gibraltar. Tamo su Milove pare od 2012.godine obitavale u poreskim rajevima, a gdje će on i njegova duša sam Bog zna. A trebalo bi da zna i Milivoje Katnić, specijalni državni tužilac, koji je do sada sve činio da se ne dokaže ono što su svi znali, da je Crna Gora opljačkana i posvađana od strane Mila Đukanovića i njegove kamarile. A njegova navodna odbrana Crne Gore sa sve komitama, „crnim trojkama“, Veselinom Veljovićem i Predragom Boškovićem bila je odbrana tajnih računa.

POKRET ZA PLJEVLJA, PRAVA CRNA GORA